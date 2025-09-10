Польща звернулась до НАТО щодо Статті 4 — чи означає це втягування у війну

Після того як російські дрони залетіли вглиб Польщі, Україна почала активну взаємодію з польською владою, повідомив в ефірі Вікна-новини речник МЗС Георгій Тихий.

Що Україна вважатиме сильною відповіддю на провокацію РФ та які кроки зроблені для допомоги партнерам — читай далі.

Речник МЗС про можливе спільне збиття ракет і дронів разом з Європою

Україна знову закликає партнерів разом збивати російські ракети та дрони. Георгій Тихий підкреслює, що це жодним чином не є втягуванням у війну або ескалацією.

— Навпаки, якби ми разом із партнерами, разом з залученням їхніх систем протиповітряної оборони могли збивати все це російське залізяччя, яке летить до нас і залітає до партнерів, то ми б підвищили безпеку для всіх.

Путін і Москва отримали б чіткий сигнал про те, що Україна і європейські партнери єдині в цьому плані та відповідають на подібні інциденти.

Щодо того, чи готова Польща розглянути цю ідею, Тихий відповів, що цей процес триває. Міністр Андрій Сибіга знову порушив це питання і публічно, і в контактах з польською стороною.

— Ми бачимо готовність з боку наших партнерів, не лише Польщі, повернутися до цього обговорення. Вважаємо, що рішення потрібно ухвалювати швидше. Звісно, йдеться не лише про Польщу, воно має бути підтримане колективно.

Польща хоче активувати четверту статтю НАТО: що це означає

Зараз Польща подала запит на активацію четвертої статті НАТО, яка передбачає, що сторони консультуватимуться між собою щоразу, коли виникне загроза національній безпеці.

— Ми вважаємо, що такі консультації однозначно будуть корисними як для Польщі, так і для інших союзників НАТО, щоб усвідомити, що якщо не буде сильних кроків для допомоги Україні, то Путін буде намагатися розширити війну. І ракети та дрони можуть полетіти далі вглиб Європи.

Україна, як союзник, готова допомагати з системою раннього попередження та обміном інформацією. І протягом цієї ночі Польщі вже передали інформацію про наближення повітряних цілей до кордону.

Що Україна сприйматиме як сильну відповідь з боку Польщі й НАТО

Георгій Тихий зауважив, що серед можливих заходів, до яких могла б вдатися Європа і США, є посилення санкцій та надання Україні додаткової оборонної підтримки: систем ППО, боєприпасів для перехоплення цілей тощо.

— А також інвестиції в українську оборонку, яка сьогодні розвивається колосальними темпами. За умови достатніх додаткових ресурсів вона здатна розвиватися ще більше, посилюючи й нас, і в майбутньому партнерів.

Ще одним варіантом може стати рішення про побудову інтегрованої спільної системи протиповітряної оборони, до якої увійдуть сили України та союзників, особливо сусідніх країн.

— Я не можу виділити щось одне серед цих кроків, але це вже достатній набір дуже конкретних, прагматичних і корисних рішень, які ми пропонуємо партнерам.

Нагадаємо, що нещодавно Польща ухвалила рішення закрити кордон з Білоруссю на тлі військових навчань Захід-2025.

