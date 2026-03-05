Масштабний рейд у Польщі: за одну ніч депортували 91 українця

Польська поліція та прикордонники провели одну з наймасштабніших операцій за останні роки, яка обернулася справжнім шоком для мігрантів. Силовий кулак із 27 тисяч офіцерів пройшовся по всіх воєводствах країни, вишукуючи тих, хто порушує правила перебування.

Як виявилося, основний удар припав саме на наших співвітчизників: лише за одну ніч 91 українець отримав штамп про примусове видворення.

Про деталі рейду повідомило видання Polskie Radio, посилаючись на офіційну заяву міністра внутрішніх справ Польщі Марціна Кервінського.

Елітні підрозділи та тисячі перевірок

Операція, що тривала 2–3 березня, не була звичайною перевіркою документів на вулицях. Це була ретельно спланована акція, до якої залучили навіть Центральне бюро кіберзлочинності та Бюро поліцейських розслідувань. Загалом силовики здійснили майже 1800 точкових візитів туди, де мігранти живуть і працюють.

За словами Марціна Кервінського, це перший подібний «вихід» правоохоронців у 2026 році, і його результати вражають: затримано 1944 особи, які мали проблеми із законом. Серед них — 147 іноземців, що перебували у розшуку.

Найсумніше в цій історії те, що українці стали лідерами у чорному списку затриманих. Статистика нещадна: на наших громадян припадає понад 60% усіх виявлених порушників серед нерезидентів.

Географія затримань має такий вигляд:

українці — 91 особа (абсолютна більшість);

грузини — 14 осіб;

білоруси — 8 осіб;

молдовани — 3 особи;

росіяни — 2 особи.

За що депортують українців

Експерти виділяють чотири основні причини, через які польська влада вирішила негайно відправити наших земляків додому.

По-перше, це прострочені документи. Багато хто звик до лояльності на початку війни, але зараз польські служби суворо стежать за термінами дії віз та статусу тимчасового захисту.

По-друге — нелегальна праця. Робота в чорну, без офіційних умов — це найкоротший шлях до депортації.

Третя причина — загроза безпеці. Понад 20 осіб визнали такими, що становлять ризик для громадського порядку. І по-четверте — кримінальні хвости, тобто розшук за правопорушення, скоєні раніше в країнах ЄС.

Що чекає на українців далі

Для 91 українця, який потрапив під роздачу, наслідки будуть максимально болючими. Польська прикордонна служба вже запустила понад сотню адміністративних проваджень. Це означає:

Негайне анулювання всіх прав на перебування в країні.

Примусовий супровід до українського кордону під конвоєм.

Заборона на в’їзд до Шенгенської зони на термін від 6 місяців до 5 років.

Польська влада дала чітко зрозуміти: такі рейди тепер стануть регулярними.

Раніше стало відомо, що Польща встановлює прикордонний контроль із Німеччиною. Де саме побільшало перевірок — читай за посиланням.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!