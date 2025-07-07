Польща відновлює прикордонний контроль — де саме побільшає перевірок

З 7 липня Польща запроваджує прикордонний контроль на кордоні з Німеччиною та Литвою. Про це повідомляє PAP з посиланням на попередження Центру урядової безпеки, оголошеного по всій країні.

Прикордонний контроль на кордоні: Польща вводить нові правила

У ніч з неділі на понеділок 7 липня на кордонах з Німеччиною та Литвою введуть тимчасовий контроль. Його проводитимуть у 52 місцях на польсько-німецькому кордоні та у тринадцяти місцях на польсько-литовському кордоні.

Прикордонний контроль буде вибірковим. Спочатку офіцери перевірятимуть автобуси та автомобілі з більшою кількістю людей, особливо автомобілі з тонованими вікнами.

Перетин кордону в забороненому місці може призвести щонайменше до фінансових наслідків, попереджають в Центрі урядової безпеки.

Раніше Польща також тимчасово відновлювала контроль на внутрішніх кордонах Шенгенської зони, пояснюючи це посиленням міграції, епідемією та важливими міжнародними подіями.

Перед цим прем’єр-міністр Дональд Туск пояснив, що тимчасове відновлення контролю на цих кордонах необхідне для зменшення неконтрольованих потоків мігрантів. Заходи триватимуть до 5 серпня.

Згідно з даними Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, з 1 січня по 29 червня 2025 року у Польщі зареєстровано 15022 спроби незаконного перетину польсько-білоруського кордону.

Нині нелегальних перетинів на польсько-білоруський кордон стало менше, але їхня кількість зросла у Литві та Латвії. Литовські служби зафіксували більш ніж трикратне зростання міграційного тиску, а латвійські — більш ніж двократне.

Це призводить до збільшення кількості іноземців, затриманих на польсько-литовському кордоні. Станом на 29 червня, вже затримано 412 іноземців.

На польсько-німецькому кордоні зафіксували понад 4,6 тисячі незаконних в’їздів. Більшість із них здійснено громадянами України (близько 40%). Також це мігранти з Афганістану, Сомалі, Сирії, Грузії та Колумбії.

Раніше ми розповідали, що Польща набирає прикордонників, щоб зміцнити кордон з Білоруссю.

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