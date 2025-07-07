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Польща відновлює прикордонний контроль — де саме побільшає перевірок

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 07 Липня 2025, 11:00 2 хв.
Фото до: Польща встановлює прикордонний контроль із Німеччиною та Литвою
Фото Unsplash

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