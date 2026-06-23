Орден Білого Орла Зеленського вже в Польщі: куди передадуть тепер

Повернутий Україною орден Білого Орла, якого раніше було позбавлено президента Володимира Зеленського, надійшов до Канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького.

Як повідомив речник польського лідера Рафал Леськевич на телеканалі Polsat News, для юридичного завершення цієї процедури наразі очікується публікація відповідної постанови президента з обов’язковою контрасигнатурою прем’єр-міністра Дональда Туска.

Відкликаний орден Білого Орла Зеленського більше нікому не присуджуватимуть

Оскільки повернута нагорода та супутнє посвідчення до неї офіційно втратили свою чинність, орден буде передано на безстрокове зберігання до депозитарію Бюро орденів і номінацій Канцелярії президента, де він перебуватиме з належною повагою як найвища державна нагорода Республіки Польща.

Представник польського лідера також окремо підкреслив, що цей конкретний примірник ордена більше ніколи й нікому не буде присвоєний.

Відповідаючи на запитання щодо можливого радикального загострення польсько-українських відносин на тлі масового дипломатичного повернення нагород, Рафал Леськевич висловив переконання, що цього не станеться.

За його словами, президент Кароль Навроцький у своїй заяві чітко наголосив, що рішення про позбавлення Зеленського нагороди жодним чином не спрямоване проти українського народу, а головним ворогом вільної Європи та України залишається виключно Російська Федерація.

Водночас речник зауважив, що Варшава не могла проігнорувати рішення українського президента про присвоєння одному з військових підрозділів назву, пов’язану з УПА, що у Польщі трактують як героїзацію воєнних злочинців.

Леськевич додав, що саме Володимир Зеленський спровокував цю кризу та став заручником цієї політичної ситуації.

Раніше ми розповідали, як Володимир Зеленський відреагував на петицію щодо нового Цивільного кодексу — подробиці читай в матеріалі.

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