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Орден Білого Орла Зеленського вже в Польщі: куди передадуть тепер

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 23 Червня 2026, 12:00 2 хв.
орден білого орла
Фото Getty Images

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