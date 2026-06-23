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Орден Белого Орла Зеленского уже в Польше: куда передадут теперь

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 23 июня 2026, 12:00 2 мин.
орден белого орла
Фото Getty Images

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