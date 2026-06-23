Орден Белого Орла Зеленского уже в Польше: куда передадут теперь

Возвращенный Украиной орден Белого Орла, которого ранее был лишен Президент Владимир Зеленский, поступил в Канцелярию Президента Польши Кароля Навроцкого.

Как сообщил представитель польского лидера Рафал Леськевич на телеканале Polsat News, для юридического завершения этой процедуры ожидается публикация соответствующего постановления президента с обязательной контрасигнатурой Премьер-министра Дональда Туска.

Отозванный орден Белого Орла Зеленского больше никому не будут присуждать

Поскольку возвращенная награда и сопутствующее удостоверение официально утратили свою силу, орден будет передан на бессрочное хранение в депозитарий Бюро орденов и номинаций Канцелярии президента, где он будет находиться с должным уважением как высшая государственная награда Республики Польша.

Представитель польского лидера также особо подчеркнул, что этот конкретный экземпляр ордена больше никогда и никому не будет присвоен.

Отвечая на вопрос о возможном радикальном обострении польско-украинских отношений на фоне массового дипломатического возвращения наград, Рафал Лескевич высказал убеждение, что этого не произойдет.

По его словам, Президент Кароль Навроцкий в своем заявлении четко подчеркнул, что решение о лишении Зеленского награды не направлено против украинского народа, а главным врагом свободной Европы и Украины остается исключительно Российская Федерация.

В то же время спикер отметил, что Варшава не могла проигнорировать решение украинского президента о присвоении одному из военных подразделений названия, связанного с УПА, что в Польше трактуют как героизацию военных преступников.

Лескевич добавил, что именно Владимир Зеленский спровоцировал кризис и стал заложником этой политической ситуации.

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