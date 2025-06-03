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Удавали водіїв! Поліція викрила схему переправлення чоловіків за кордон

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 03 Червня 2025, 12:00
переправлення чоловіків за кордон

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