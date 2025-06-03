Удавали водіїв! Поліція викрила схему переправлення чоловіків за кордон

Воювати хочуть не всі, а тому вже три роки поспіль чоловіки призовного віку шукають способи втечі за кордон. Інколи трапляються креативні випадки, як-от втеча у бейбі-боксах, перевдягання у жінок з підміною документів чи перепливання Тиси, а деяким просто лишається сподіватися, що за оплачену суму куратори виведуть чи вивезуть за кордон.

Національна поліція викрила нову схему переправлення чоловіків за кордон. Злочинна група допомогла виїхати щонайменше 126 чоловікам. Розповідаємо, що про це відомо.

Вивезли за кордон 126 чоловіків: поліція викрила злочинну групу

У Департаменті комунікації Національної поліції розповіли про випадок більше. Підозрювані підшукували військовозобов’язаних чоловіків, які не мали підстав для виїзду за кордон, і за гроші працевлаштовували їх як водіїв у ФОПів.

Вартість такої послуги з працевлаштування сягала кількох тисяч доларів. Причетними до схеми встановили вже 21 особу. Обов’язки між спільниками були чітко розподілені: хтось підшукував охочих виїхати, хтось займався водіями, що мали повернути транспорт.

Також встановлені і фіктивні власники авто, люди, що надавали житло та доступ до інтернету, а ще ті, хто вносили дані до системи Шлях.

За 2022 та 2023 рік таким способом переправили за кордон щонайменше 126 чоловіків. Правоохоронці провели 24 обшуки у п’яти областях. Над викриттям та затриманням працювали поліція, Головне слідче управління, Головний оперативно-розшуковий відділу ОКПП та Офіс Генерального прокурора.

Обшуки пройшли у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській областях та у Києві. Були вилучені комп’ютери, телефони, банківські картки, флешки, чорнові записи та документи, які підтверджують фіктивне працевлаштування.

Підозрюваним “світить” стаття ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою) і термін до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нині триває досудове розслідування.

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