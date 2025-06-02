Відстрочка для педагогів: хто з освітян має право звільнитися від мобілізації у 2025

Представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук заявив, що уряд вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації для педагогічних (науково-педагогічних) працівників.

Йдеться про чоловіків, які здійснюють педагогічну, наукову, науково-педагогічну діяльність у закладах освіти. Тепер вони мають право отримати відстрочку від служби строком на один рік. Розповідаємо деталі рішення.

Відстрочка для педагогічних працівників 2025: нові правила

Мельничук уточнює, що відстрочка від призову на військову службу надаватиметься строком на рік, але не більше як на строк проведення мобілізації, встановлений президентом, чи до настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відстрочку.

Рішення стосується таких категорій педагогічних працівників:

наукові й науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь;

педагоги закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, які працюють не менш як на 0,75 ставки.

У разі продовження строку проведення мобілізації, для отримання відстрочки педагоги цих категорій мають подати до ТЦК довідку про займану посаду за основним місцем роботи не раніше ніж за один тиждень до завершення попереднього строку мобілізації.

Крім цього, подається довідка про розмір частки ставки під час оплати праці.

Нагадаємо, що 1 червня змінилися деякі правила мобілізації. Зокрема тепер внутрішньо переміщені особи (ВПО) мають повідомити про зміну місця проживання до найближчого підрозділу соціального захисту протягом 10 днів. Повідомляти потрібно і про повернення до місця попереднього проживання не пізніше ніж за три дні до виїзду.

Втрата документів ВПО не є підставою для того, щоб не прийти до ТЦК, а неявка буде розцінена як порушення закону. Чоловіки зі статусом ВПО отримуватимуть повістки за новим місцем проживання.

Про інші зміни в мобілізації після 1 червня розповідали раніше.

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