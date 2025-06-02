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Відстрочка для педагогів: хто з освітян має право звільнитися від мобілізації у 2025

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 02 Червня 2025, 12:00
відстрочка для педагогічних працівників 2025
Фото Depositphotos

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