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Отсрочка для педагогов: кто из работников образования имеет право освободиться от мобилизации в 2025

Ирина Танасийчук, журналист сайта 02 июня 2025, 12:00
отсрочка для педагогических работников 2025
Фото Depositphotos

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