Отсрочка для педагогов: кто из работников образования имеет право освободиться от мобилизации в 2025

Представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук заявил, что правительство внесло изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу при мобилизации для педагогических (научно-педагогических) работников.

Речь идет о мужчинах, осуществляющих педагогическую, научную, научно-педагогическую деятельность в учебных заведениях. Теперь они вправе получить отсрочку от службы сроком год. Рассказываем детали решения.

Отсрочка для педагогических работников 2025: новые правила

Мельничук уточняет, что отсрочка от призыва на военную службу будет предоставляться сроком на год, но не более чем срок проведения мобилизации, установленный президентом, или до наступления обстоятельств, при которых особа теряет законные основания на отсрочку.

Решение касается следующих категорий педагогических работников:

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, обладающих научной степенью;

педагоги заведений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, работающих не менее чем на 0,75 ставки.

В случае продления срока проведения мобилизации для получения отсрочки педагоги этих категорий должны подать в ТЦК справку о занимаемой должности по основному месту работы не ранее чем за одну неделю до истечения предыдущего срока мобилизации.

Кроме этого, подается справка о размере доли ставки при оплате труда.

Напомним, что 1 июня изменились некоторые правила мобилизации. В частности, теперь внутренне перемещенные лица (ВПЛ) должны сообщить об изменении места жительства в ближайшее подразделение социальной защиты в течение 10 дней. Сообщать нужно и о возвращении к месту предыдущего проживания не позднее чем за три дня до выезда.

Утрата документов ВПЛ не является основанием для того, чтобы не прийти в ТЦК, а неявка будет расценена как нарушение закона. Мужчины со статусом ВПЛ будут получать повестки по новому месту жительства.

О других изменениях в мобилизации после 1 июня рассказывали ранее.

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