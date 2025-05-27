Мобилизация с 1 июня 2025: кого не касается летний призыв

Фото Facebook С 1 июня 2025 года вступают в силу новые изменения по мобилизации в Украине. В частности, изменения будут касаться ВПЛ и категорий, не подлежащих призыву. О важнейших обновлениях мобилизации рассказываем в материале. Мобилизация с 1 июня 2025: что изменится для ВПЛ Важно знать, что военнообязанные ВПЛ также подлежат призыву, здесь ничего не меняется. Внутренне перемещенные мужчины призывного возраста должны стоять на военном учете. Обновленный порядок мобилизации касается и ВПЛ в соответствии с законом О воинской обязанности и военной службе. Теперь в течение 10 дней с момента смены места жительства ВПЛ должны сообщить об этом в ближайшее подразделение социальной защиты. Сообщать нужно и о возвращении к месту предыдущего проживания не позднее чем за три дня до выезда.Потеря документов ВПЛ не является основанием для того, чтобы не прийти в ТЦК и СП. Неявку расценивают как нарушение закона. Мужчины-ВПЛ будут получать повестки по новому месту жительства. Тем, кто приехал с оккупации, тоже нужно встать на учет. Сначала они должны зарегистрироваться как ВПЛ. Затем эти данные передают ТЦК и СП. Люди, выехавшие со временно оккупированных территорий, должны будут предоставить справку ВПЛ и удостоверение личности. С 1 июня 2025 года мобилизации подлежат все военнообязанные и резервисты 18-60 лет, которые пригодны к службе по состоянию здоровья и не имеют законного основания для отсрочки. Читать по теме Из-за неявки в ТЦК заблокировали счета 26 тыс. украинцев — как работают усиленные штрафы Как действуют штрафы за неявку в ТЦК и можно ли их отменить. Мобилизовать с 1 июня могут также: уволенных со службы по закону Об очищении власти; людей с судимостью за нетяжкие, тяжкие и отдельные особо тяжкие преступления (кроме угрозы национальной безопасности по решению СБУ, ГУР); мужчин 18-60 лет с боевым опытом, не снятых с учета; мужчин 25-60 лет пригодных или ограниченно пригодных, которые не служили; мужчин 18-60 лет, которые ранее были исключены из учета, однако были снова признаны пригодными. Не касается мобилизация с 1 июня: женщин. украинцев до 25 лет, которые не проходили военную кафедру и не служили, имеют справку о непригодности или отсрочке. украинцев 60+ лет. тех, кого сняли с военного учета. забронированных. тех, кто имеет законную отсрочку. Напомним, что военное положение и общая мобилизация длятся в стране, по меньшей мере, до 6 августа 2025 года. Согласно закону О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета, штрафы за нарушение правил военного учета с 1 июня возрастают: для физических лиц – от 17 000 до 25 500 гривен. для предприятий, должностных лиц, юридических лиц и ОО – от 34 000 до 59 500 гривен. Ранее мы рассказывали, усилили ли мобилизацию в Киеве. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: мобилизация, украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter