Новости

Мобилизация с 1 июня 2025: кого не касается летний призыв

Анастасия Грубрина, журналист сайта 27 мая 2025, 12:45
Мобилизация с 1 июня
Фото Facebook
Выборы президента в Польше
Читать дальше
Выборы в Польше: кто из кандидатов использует “усталость от украинцев” в гонке
Мобилизация с 1 июня 2025: кого не касается летний призыв
Читать дальше
Пришло время: ООН призывает к полному прекращению огня в Украине

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь