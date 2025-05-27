Мобилизация с 1 июня 2025: кого не касается летний призыв

С 1 июня 2025 года вступают в силу новые изменения по мобилизации в Украине. В частности, изменения будут касаться ВПЛ и категорий, не подлежащих призыву. О важнейших обновлениях мобилизации рассказываем в материале.

Мобилизация с 1 июня 2025: что изменится для ВПЛ

Важно знать, что военнообязанные ВПЛ также подлежат призыву, здесь ничего не меняется. Внутренне перемещенные мужчины призывного возраста должны стоять на военном учете. Обновленный порядок мобилизации касается и ВПЛ в соответствии с законом О воинской обязанности и военной службе.

Теперь в течение 10 дней с момента смены места жительства ВПЛ должны сообщить об этом в ближайшее подразделение социальной защиты. Сообщать нужно и о возвращении к месту предыдущего проживания не позднее чем за три дня до выезда.

Потеря документов ВПЛ не является основанием для того, чтобы не прийти в ТЦК и СП. Неявку расценивают как нарушение закона. Мужчины-ВПЛ будут получать повестки по новому месту жительства.

Тем, кто приехал с оккупации, тоже нужно встать на учет. Сначала они должны зарегистрироваться как ВПЛ. Затем эти данные передают ТЦК и СП. Люди, выехавшие со временно оккупированных территорий, должны будут предоставить справку ВПЛ и удостоверение личности.

С 1 июня 2025 года мобилизации подлежат все военнообязанные и резервисты 18-60 лет, которые пригодны к службе по состоянию здоровья и не имеют законного основания для отсрочки.

Мобилизовать с 1 июня могут также:

уволенных со службы по закону Об очищении власти;

людей с судимостью за нетяжкие, тяжкие и отдельные особо тяжкие преступления (кроме угрозы национальной безопасности по решению СБУ, ГУР);

мужчин 18-60 лет с боевым опытом, не снятых с учета;

мужчин 25-60 лет пригодных или ограниченно пригодных, которые не служили;

мужчин 18-60 лет, которые ранее были исключены из учета, однако были снова признаны пригодными.

Не касается мобилизация с 1 июня:

женщин.

украинцев до 25 лет, которые не проходили военную кафедру и не служили, имеют справку о непригодности или отсрочке.

украинцев 60+ лет.

тех, кого сняли с военного учета.

забронированных.

тех, кто имеет законную отсрочку.

Напомним, что военное положение и общая мобилизация длятся в стране, по меньшей мере, до 6 августа 2025 года.

Согласно закону О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета, штрафы за нарушение правил военного учета с 1 июня возрастают:

для физических лиц – от 17 000 до 25 500 гривен.

для предприятий, должностных лиц, юридических лиц и ОО – от 34 000 до 59 500 гривен.

Ранее мы рассказывали, усилили ли мобилизацию в Киеве.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.