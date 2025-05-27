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Мобілізація з 1 червня 2025: кого не стосується літній призов

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 27 Травня 2025, 12:45
Мобілізація з 1 червня
Фото Facebook
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