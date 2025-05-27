Мобілізація з 1 червня 2025: кого не стосується літній призов

З 1 червня 2025 року набувають сили нові зміни щодо мобілізації в Україні. Зокрема зміни стосуватимуться ВПО та категорій, які не підлягають призову. Про найважливіші оновлення мобілізації розповідаємо в матеріалі.

Мобілізація з 1 червня 2025: що зміниться для ВПО

Важливо знати, що військовозобов’язані ВПО також підлягають призову, тут нічого не змінюється. Внутрішньо переміщені чоловіки призовного віку мають стояти на військовому обліку. Оновлений порядок мобілізації стосується і ВПО, відповідно до закону Про військовий обов’язок і військову службу.

Тепер протягом 10 днів з моменту зміни місця проживання ВПО мають повідомити про це до найближчого підрозділу соціального захисту. Повідомляти потрібно і про повернення до місця попереднього проживання не пізніше ніж за три дні до виїзду.

Втрата документів ВПО не є підставою для того, аби не прийти до ТЦК та СП. Неявку розцінюють як порушення закону. Чоловіки-ВПО отримуватимуть повістки за новим місцем проживання.

Тим, хто приїхав з окупації, теж потрібно стати на облік. Спершу вони мають зареєструватися як ВПО. Потім ці дані передають до ТЦК та СП. Люди, які виїхали з тимчасово окупованих територій, повинні будуть надати довідку ВПО та посвідчення особи.

З 1 червня 2025 мобілізації підлягають усі військовозобов’язані та резервісти 18-60 років, які придатні до служби за станом здоров’я і не мають законної підстави до відстрочки.

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Мобілізувати з 1 червня можуть також:

звільнених зі служби за законом Про очищення влади;

людей із судимістю за нетяжкі, тяжкі та окремі особливо тяжкі злочини (крім загрози національній безпеці, за рішенням СБУ, ГУР);

чоловіків 18-60 років з бойовим досвідом, які не зняті з обліку;

чоловіків 25-60 років придатних або обмежено придатних, які не служили;

чоловіків 18-60 років, які раніше були виключені з обліку, однак були знову визнані придатними.

Не стосується мобілізація з 1 червня:

Жінок.

Українців до 25 років, які не проходили військову кафедру і не служили, мають довідку про непридатність або відстрочку.

Українців 60+ років.

Тих, кого зняли з військового обліку.

Заброньованих.

Тих, хто має законну відстрочку.

Нагадаємо, що воєнний стан та загальна мобілізація тривають у країні щонайменше до 6 серпня 2025 року.

Відповідно до закону Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, штрафи за порушення правил військового обліку з 1 червня зростають:

для фізичних осіб — від 17 000 до 25 500 гривень.

для підприємств, посадових осіб, юридичних осіб та ГО — від 34 000 до 59 500 гривень.

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