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Чи посилюють мобілізацію в столиці: офіційна позиція КМДА

Марія Дзюба, редакторка сайту 25 Травня 2025, 09:45 2 хв.
Фото до: Посилення мобілізації в Україні: це правда чи фейк
Фото Getty Images

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