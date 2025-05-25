Чи посилюють мобілізацію в столиці: офіційна позиція КМДА

Зараз у мережі активно обговорюють нібито посилення мобілізації в Україні.

Чутки про додаткові блокпости, перевірки документів у Києві та “нові” правила мобілізації з’являються дуже часто. Але чи це правда?

Чутки про посилення мобілізації в Києві — це фейк

Голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко прямо заявив, що:

Повідомлення про посилення мобілізаційних заходів із залученням більшої кількості відповідних структур у столиці є фейком.

Він підкреслив, що довіряти варто лише офіційним джерелам інформації.

Подібні чутки раніше з’являлися й щодо інших регіонів, наприклад, про створення мобільних постів у Полтавській області.

Ці повідомлення часто розповсюджуються через анонімні Telegram-канали та пабліки, які посилаються на неперевірені дані.

Читати на тему Розбронювання медиків для потреб ЗСУ: чи загрожує лікарям масова мобілізація Міноборони прокоментували останні новини щодо можливого масового розбронювання медиків.

Мобілізація в Україні: що важливо знати

Президент України Володимир Зеленський знову продовжив воєнний стан та мобілізацію.

Вони діятимуть ще 90 діб, до 6 серпня 2025 року. Це продовження стало вже 15-м з початку повномасштабної війни з Росією.

Зараз під час загальної мобілізації призивають чоловіків, які придатні до служби. Є, звісно, певні винятки, коли людину не мобілізують.

Щодо жінок, то вони можуть бути мобілізовані, тільки якщо самі цього захочуть і мають військову спеціальність.

Вік для мобілізації:

В Україні мобілізаційний вік знизили. Тепер призивають чоловіків з 25 років (раніше було з 27).

Однак у Верховній Раді запевняють, що зменшувати цей вік ще більше поки що не планують.

Зміни у бронюванні працівників:

Восени 2024 року в Україні переглянули правила бронювання працівників, щоб вони не потрапляли під мобілізацію.

Уряд перевірив підприємства, які є дуже важливими для країни, і дозволив їм бронювати своїх співробітників.

Це зробили, щоб важливі сфери економіки могли працювати без зупинок.

Раніше у нашому матеріалі ми пояснювали, хто з студентів підпадає під мобілізацію у 2025 році та які правила призову діятимуть цього року.

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