Війна в Україні

Розбронювання медиків для потреб ЗСУ: чи загрожує лікарям масова мобілізація

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 01 Травня 2025, 16:00
розбронювання медиків
Фото Unsplash
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