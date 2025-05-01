Розбронювання медиків для потреб ЗСУ: чи загрожує лікарям масова мобілізація

30 квітня у медіа поширили новини про масове розбронювання медичних працівників з посиланням на відповідний запит Міноборони до МОЗ. У відомстві пояснили, що мали на увазі та чи дійсно всі медики втратять бронь від мобілізації.

Розбронювання медиків для потреб ЗСУ: Міноборони пояснили рішення

Як зазначили в міністерстві, запит до Міністерства охорони здоровʼя стосується не всіх медичних працівників, а лише обмеженої кількості.

Йдеться про тих лікарів, які пройшли підготовку за військово-обліковими спеціальностями та є критично необхідними для доукомплектування підрозділів Медичних сил ЗСУ, зокрема Сухопутних військ.

Тобто розбронювання медиків може торкнутися таких посад:

санітарний інструктор (медична сестра і брат);

фельдшер;

військовозобов’язані особи офіцерського складу з підготовкою за фахом лікувальна справа (сімейний лікар);

деякі інші спеціальності, які планується залучити на військову службу за контрактом строком на 1 рік.

Причиною запиту є системна нестача лікарів у медичних підрозділах. Після набрання чинності постанови Кабміну №36, яка передбачає 100% бронювання медиків, виникла загроза забезпеченню медичною підтримкою військовослужбовців.

У зв’язку з цим бронювання деяких медиків переглянуть, а рішення про розбронювання стосуватиметься лише дефіцитних спеціальностей і тих фахівців, яких МОЗ визначить спільно з обласними департаментами охорони здоров’я.

— Ці працівники, згідно з чинним законодавством, зможуть підписати строковий контракт і обійняти посади у військових частинах, які сьогодні потребують підсилення, — додають в Міноборони.

Закон України Про військовий обов’язок і військову службу визначає однорічний строк служби під час дії воєнного стану для українців, які здобули медичну освіту та приймаються за контрактом на медичні посади.

Військовослужбовці, які проходять службу за таким контрактом, звільняються у зв’язку з закінченням строку контракту, якщо не висловлюють бажання продовжувати військову службу.

Міністерство оборони наголошує, що йдеться не про масове зняття броні, а лише про адресну кадрову підтримку медичних підрозділів, що рятують бійців.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський підписав указ про заборону переведення медиків до піхоти.

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