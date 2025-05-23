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Усиливают ли мобилизацию в столице: официальная позиция КГГА

Мария Дзюба, редактор сайта 23 мая 2025, 20:30
Усиливают ли мобилизацию в столице: официальная позиция КГГА
Фото Getty Images
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Усиливают ли мобилизацию в столице: официальная позиция КГГА
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