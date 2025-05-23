Усиливают ли мобилизацию в столице: официальная позиция КГГА

Фото Getty Images Сейчас в сети активно обсуждают якобы усиление мобилизации в Украине. Слухи о дополнительных блокпостах, проверках документов в Киеве и новых правилах мобилизации появляются очень часто. Но так ли это на самом деле?Слухи об усилении мобилизации в Киеве — это фейк Глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко прямо заявил, что: Сообщения об усилении мобилизационных мероприятий с привлечением большего количества соответствующих структур в столице являются фейком. Он подчеркнул, что доверять стоит только официальным источникам информации. Похожие слухи ранее появлялись и в отношении других регионов, например, о создании мобильных постов в Полтавской области. Эти сообщения часто распространяются через анонимные Telegram-каналы и паблики, которые ссылаются на непроверенные данные. Читать по теме Разбронирование медиков для нужд ВСУ: угрожает ли врачам массовая мобилизация Минобороны прокомментировали последние новости о возможном массовом разбронировании медиков. Мобилизация в Украине: что важно знать Президент Украины Владимир Зеленский вновь продлил военное положение и мобилизацию. Они будут действовать еще 90 суток, до 6 августа 2025 года. Это продление стало уже 15-м с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Сейчас во время всеобщей мобилизации призываются мужчины, годные к службе. Есть, конечно, определенные исключения, когда человека не мобилизуют. Что касается женщин, то они могут быть мобилизованы, только если сами этого захотят и имеют военную специальность. Возраст для мобилизации: В Украине мобилизационный возраст снизили. Теперь призывают мужчин с 25 лет (ранее было с 27). Однако в Верховной Раде уверяют, что уменьшать этот возраст еще больше пока не планируют. Изменения в бронировании работников: Осенью 2024 года в Украине пересмотрели правила бронирования работников, чтобы они не попадали под мобилизацию. Правительство проверило предприятия, которые являются очень важными для страны, и разрешило им бронировать своих сотрудников. Это сделали, чтобы важные сферы экономики могли работать без остановок. Ранее в нашем материале мы объясняли, кто из студентов подпадает под мобилизацию в 2025 году и какие правила призыва будут действовать в этом году. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, мобилизация Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter