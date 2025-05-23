Усиливают ли мобилизацию в столице: официальная позиция КГГА

Сейчас в сети активно обсуждают якобы усиление мобилизации в Украине.

Слухи о дополнительных блокпостах, проверках документов в Киеве и новых правилах мобилизации появляются очень часто.

Но так ли это на самом деле?

Слухи об усилении мобилизации в Киеве — это фейк

Глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко прямо заявил, что:

Сообщения об усилении мобилизационных мероприятий с привлечением большего количества соответствующих структур в столице являются фейком.

Он подчеркнул, что доверять стоит только официальным источникам информации.

Похожие слухи ранее появлялись и в отношении других регионов, например, о создании мобильных постов в Полтавской области.

Эти сообщения часто распространяются через анонимные Telegram-каналы и паблики, которые ссылаются на непроверенные данные.

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Мобилизация в Украине: что важно знать

Президент Украины Владимир Зеленский вновь продлил военное положение и мобилизацию.

Они будут действовать еще 90 суток, до 6 августа 2025 года. Это продление стало уже 15-м с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Сейчас во время всеобщей мобилизации призываются мужчины, годные к службе. Есть, конечно, определенные исключения, когда человека не мобилизуют.

Что касается женщин, то они могут быть мобилизованы, только если сами этого захотят и имеют военную специальность.

Возраст для мобилизации:

В Украине мобилизационный возраст снизили. Теперь призывают мужчин с 25 лет (ранее было с 27).

Однако в Верховной Раде уверяют, что уменьшать этот возраст еще больше пока не планируют.

Изменения в бронировании работников:

Осенью 2024 года в Украине пересмотрели правила бронирования работников, чтобы они не попадали под мобилизацию.

Правительство проверило предприятия, которые являются очень важными для страны, и разрешило им бронировать своих сотрудников.

Это сделали, чтобы важные сферы экономики могли работать без остановок.

Ранее в нашем материале мы объясняли, кто из студентов подпадает под мобилизацию в 2025 году и какие правила призыва будут действовать в этом году.

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