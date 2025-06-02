Бронювання працівників критичних підприємств: що змінилося у червні

Під час дії воєнного тану в Україні триває мобілізація військовозобов’язаного населення. Разом з тим діє й порядок бронювання працівників, зокрема на критичних обʼєктах, які напряму підтримують життєдіяльність країни та забезпечення війська.

Представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді України Тарас Мельничук повідомив про зміни до Порядку бронювання, які стосуються критеріїв визначення критичних установ та підприємств.

Що змінилося та як це вплине на бронювання працівників, читай далі у матеріалі.

Бронювання працівників на критичних підприємствах

За повідомленням Тараса Мельничука, критерії та порядок визначення підприємств (установ та організацій) критичними доповнили.

Зокрема, положеннями щодо бронювання військовозобовʼязаних працівників юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, які:

здійснюють охорону обʼєктів паливно-енергетичного комплексу, які належать державі;

визначені критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Також відомо про збільшення обсягів бронювання військовозобовʼязаних працівників підприємств, установ і організацій, які визначені критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил та інших військових формувань.

Йдеться про бронювання 100% військовозобов’язаних підприємств, установ та організацій, які визначені критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил України та інших військових формувань.

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