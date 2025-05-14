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Українці зможуть повернутися та отримати бронювання — детально про ініціативу Укроборонпрому

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 14 Травня 2025, 16:00
працевлаштування українців
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