Українці зможуть повернутися та отримати бронювання — детально про ініціативу Укроборонпрому

Українці, які через війну опинилися за кордоном, тепер можуть не лише повернутися додому, а й знайти стабільну роботу на державних оборонних підприємствах.

Укроборонпром запустив у Польщі спеціальну програму Повернення українців.

Робота в оборонній сфері — із Польщі додому

Ідея програми полягає у створенні умов, за яких українці, що нині живуть у Польщі, зможуть пройти співбесіду та отримати роботу ще до повернення додому.

Перші зустрічі з кандидатами вже відбуваються у представництві Укроборонпрому в Польщі. А згодом планується проводити співбесіди також й онлайн.

Хто цього потребує

Сотні тисяч українців виїхали за кордон із початком повномасштабного вторгнення. Багато хто має технічні знання, інженерну освіту або досвід роботи, що нині вкрай потрібні на підприємствах оборонної сфери.

Саме для них і створено цю програму — аби дати можливість повернутися, працевлаштуватися, отримати соціальний захист й допомогти зміцнити обороноздатність країни. Також важливо й надати гідні умови українцям та показати, що їхні професійні якості дійсно необхідні в оборонній сфері.

— Ми провели велику підготовчу роботу у Товаристві та на наших підприємствах, а також підтримуємо зв’язок з лідерами громад українців у Польщі, громадськими та волонтерськими організаціями.

Про це зазначив директор Департаменту з управління персоналом Укроборонпрому Андрій Верещака.

До того ж міністр національної єдності Олексій Чернишов раніше заявляв, що Україна готова не лише прийняти своїх громадян з-за кордону та надати роботу в оборонній промисловості, але й може гарантувати їм бронювання.

Головне фото: Укроборонпром

Також читай, як чоловікам з-за кордону отримати роботу з бронюванням.

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