Украинцы смогут вернуться и получить бронирование — подробно об инициативе Укроборонпрома

Украинцы, которые из-за войны оказались за границей, теперь могут не только вернуться домой, но и найти стабильную работу на государственных оборонных предприятиях.

Укроборонпром запустил в Польше специальную программу Повернення українців.

Работа в оборонной сфере — из Польши домой

Идея программы заключается в создании условий, при которых украинцы, ныне проживающие в Польше, смогут пройти собеседование и получить работу еще до возвращения домой.

Первые встречи с кандидатами уже проходят в представительстве Укроборонпрома в Польше. А впоследствии планируется проводить собеседования также и онлайн.

Кто нуждается в этом

Сотни тысяч украинцев выехали за границу с началом полномасштабного вторжения. У многих есть технические знания, инженерное образование или опыт работы, которые сейчас крайне необходимы на предприятиях оборонной сферы.

Именно для них и создана эта программа — чтобы дать возможность вернуться, трудоустроиться, получить социальную защиту и помочь укрепить обороноспособность страны. Также важно предоставить достойные условия украинцам и показать, что их профессиональные качества действительно необходимы в оборонной сфере.

— Мы провели большую подготовительную работу в Обществе и на наших предприятиях, а также поддерживаем связь с лидерами громад украинцев в Польше, общественными и волонтерскими организациями.

Об этом отметил директор Департамента по управлению персоналом Укроборонпрома Андрей Верещака.

К тому же, министр национального единства Алексей Чернышов ранее заявлял, что Украина не только готова принять своих граждан из-за границы и дать работу в оборонной промышленности, но может гарантировать им бронирование.

Главное фото: Укроборонпром

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