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Украинцы смогут вернуться и получить бронирование — подробно об инициативе Укроборонпрома

Анастасия Жиденко, редактор сайта 14 мая 2025, 16:00
трудоустройство украинцев
Карта воздушных тревог онлайн
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Карта воздушных тревог Украины онлайн: интерактивная карта, где есть угроза обстрела

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