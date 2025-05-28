Для тебе Війна в Україні

Втрата броні від мобілізації після 28 травня — кому загрожує скасування відстрочки

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 28 Травня 2025, 12:00
28 травня бронювання
Фото Генеральний штаб ЗСУ, Unsplash

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь