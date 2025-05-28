Втрата броні від мобілізації після 28 травня — кому загрожує скасування відстрочки

Після 28 травня 2025 року частина працівників може втратити бронювання від мобілізації через перевірки Мінекономіки. Як повідомляють в офіційному листі міністерства №27-11/37509-07 від 19 травня, відомство перевірить підприємства зі статусом критично важливих.

У цьому ж листі виклали умови для збереження права підприємств на бронювання чоловіків. Читай, що варто знати й військовозобов’язаним, і працедавцям.

Бронь від мобілізації з 28 травня: що зміниться

У травні Міністерство економіки планує організувати чергову перевірку підприємств на відповідність критеріям критично важливих. Перевірка стосується як компаній, які вже мають цей статус, так і тих, що хочуть його зберегти.

Щоб Мінекономіки продовжило бронювання, до 28 травня підприємства повинні надіслати пакет документів на електронну адресу meconomy@me.gov.ua. Серед них:

витяг з інформаційної системи Державної податкової служби про стан розрахунків із бюджетом та цільовими фондами за період із 1 січня по 30 квітня 2025 року;

документи з підтвердженням права власності або оренди нерухомості для діяльності у трьох і більше регіонах України.

Якщо до 28 травня компанії не надішлють документи, то бронювання може бути анульоване у зв’язку з втратою статусу критично важливого суб’єкта. Працівники підлягатимуть мобілізації на загальних засадах.

Особливий ризик для підприємств з філіями чи відокремленими підрозділами, які мають підтвердити діяльність у кількох регіонах. Несвоєчасне або неповне подання документів стане великою кадровою проблемою для таких компаній.

Нагадаємо, що триває військово-лікарська комісія для тих, хто раніше мав статус обмежено придатних, яка завершиться вже 5 червня. Отримати направлення на ВЛК можна через застосунок Резерв+ або особисто в ТЦК.

Детальніше про проходження ВЛК для обмежено придатних ми розповідали раніше.

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