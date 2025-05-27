Кому потрібно пройти ВЛК до 5 червня: пояснюємо, кого стосується ця вимога

Під час війни чоловіки мають проходити військову лікарняну комісію, щоб оновлювати дані про стан здоров’я. Саме так у державі визначають, хто придатний до служби, а хто ні.

До 5 червня 2025 року певна категорія громадян має повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Чому встановлено цей обов’язковий термін і кого стосується вимога — читай у матеріалі.

Кому потрібно пройти ВЛК до 5 червня

Обов’язкова законодавча вимога пройти військову лікарняну комісію до 5 червня стосується усіх громадян віком від 25 до 60 років, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби.

Це не стосується тих осіб, що мають офіційно встановлену інвалідність, вони звільняються від цього обов’язку.

І зверни увагу: пройти ВЛК до 5 червня мають абсолютно всі військовозобов’язані, навіть ті, хто має відстрочку чи бронювання.

Оновлення рішення комісії потрібно, щоб визначити усім обмежено придатним новий статус, адже на законодавчому рівні, відповідно до Закону України №3621-IX, статус “обмежено придатний” взагалі скасований.

Тепер усі колишні обмежено придатні мають отримати нову категорію придатності:

придатний;

непридатний;

тимчасово непридатний до військової служби.

Як пройти ВЛК до 5 червня

На процедуру можна потрапити двома способами. Або самому звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) — тут варто бути готовим до черг та витрати певного часу.

Або скористатися електронним кабінетом призовника, військовозобов’язаного та резервіста через застосунок Резерв+. В ньому можна отримати направлення на медичний огляд, там же буде визначений медичний заклад, в якому потрібно пройти комісію.

Ті чоловіки, які з якихось причин не зможуть пройти ВЛК до встановленого терміну, мають бути готові понести адміністративне покарання. Зокрема:

За ухиляння від ВЛК до 5 червня передбачений штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.

Нагадаємо, що після проходження лікарняної комісії колишній обмежено придатний отримує новий статус: придатний, непридатний або тимчасово непридатний. Якщо громадянин не згоден із рішенням ВЛК, він має право оскаржити його в установленому законодавством порядку.

Раніше ми розповідали: електронне направлення на ВЛК без візиту до ТЦК.

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