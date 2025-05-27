Війна в Україні

Кому потрібно пройти ВЛК до 5 червня: пояснюємо, кого стосується ця вимога

Ольга Петухова, редакторка сайту 27 Травня 2025, 14:15
влк до 5 червня
Фото Pexels
Кому потрібно пройти ВЛК до 5 червня: пояснюємо, кого стосується ця вимога
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