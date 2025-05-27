Война в Украине

Кому нужно пройти ВВК до 5 июня: объясняем, кого касается это требование

Ольга Петухова, редактор сайта 27 мая 2025, 14:15
влк до 5 июня
Фото Pexels
Кому нужно пройти ВВК до 5 июня: объясняем, кого касается это требование
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Кому нужно пройти ВВК до 5 июня: объясняем, кого касается это требование
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