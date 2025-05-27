Кому нужно пройти ВВК до 5 июня: объясняем, кого касается это требование

Во время войны мужчины должны проходить военную врачебную комиссию для обновления данных о состоянии здоровья. Именно так в государстве определяют кто пригоден к службе, а кто нет.

До 5 июня 2025 года определенная категория граждан должна повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВЛК). Почему установлен этот обязательный срок и к кому относится требование — читай в материале.

Кому нужно пройти ВВК до 5 июня

Обязательное законодательное требование пройти военную врачебную комиссию до 5 июня касается всех граждан в возрасте от 25 до 60 лет, которые до 4 мая 2024 г. были признаны ограниченно пригодными к военной службе.

Исключение составляют лица, имеющие официально установленную инвалидность, они освобождаются от этой обязанности.

И обрати внимание: пройти ВВК до 5 июня должны абсолютно все военнообязанные, даже те, кто имеет отсрочку или бронирование.

Обновление решения комиссии нужно, чтобы определить всем ограниченно пригодным новый статус, ведь на законодательном уровне, согласно Закону Украины №3621-IX, статус “ограниченно пригодный” вообще отменен.

Теперь все бывшие ограниченно пригодные должны получить новую категорию пригодности:

пригодный;

непригодный;

временно непригоден к военной службе.

Как пройти ВВК до 5 июня

На процедуру можно попасть двумя способами. Или самому обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) — здесь следует быть готовым к очереди и расходу определенного времени.

Или воспользоваться электронным кабинетом призывника, военнообязанного и резервиста через Резерв+. В нем можно получить направление на медицинский осмотр, там же будет определено медицинское учреждение, в котором нужно пройти комиссию.

Мужчины, которые по каким-то причинам не смогут пройти ВВК до установленного срока, должны быть готовы понести административное наказание. В частности:

За уклонение от ВВК по 5 июня предусмотрен штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен.

Напомним, что после прохождения больничной комиссии бывший ограниченно пригодный получает новый статус: годный, непригодный или временно непригодный. Если гражданин не согласен с решением ВВК, он имеет право обжаловать его в установленном законодательством порядке.

Раньше мы рассказывали: электронное направление на ВВК без визита в ТЦК.

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