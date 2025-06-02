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Бронирование работников критических предприятий: что изменилось в июне

Виктория Мельник, журналист сайта 02 июня 2025, 14:00
бронирование работников в июне
Фото Unsplash

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