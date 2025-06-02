Бронирование работников критических предприятий: что изменилось в июне

Во время действия военного положения в Украине идет мобилизация военнообязанного населения. Вместе с тем действует и порядок бронирования работников, в том числе на критических объектах, напрямую поддерживающих жизнедеятельность страны и обеспечение войска.

Представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук сообщил об изменениях в Порядке бронирования, касающихся критериев определения критических учреждений и предприятий.

Что изменилось и как это отразится на бронировании работников, читай дальше в материале.

Бронирование работников на критических предприятиях

По сообщению Тараса Мельничука, критерии и порядок определения предприятий (учреждений и организаций) дополнили критическими.

В частности, положениями по бронированию военнообязанных работников юридических лиц независимо от организационно-правовой формы, которые:

осуществляют охрану объектов топливно-энергетического комплекса, принадлежащих государству;

определены критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Также известно об увеличении объемов бронирования военнообязанных работников предприятий, учреждений и организаций, определенных критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных Сил и других военных формирований.

Речь идет о бронировании 100% военнообязанных работников предприятий, учреждений и организаций, определенных критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.

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