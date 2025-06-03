Притворялись водителями! Полиция разоблачила схему переправки мужчин за границу

Воевать хотят не все, а потому уже три года подряд мужчины призывного возраста ищут способы побега за границу. Иногда случаются креативные случаи, например бегство в бейби-боксах, переодевание в женщин с подменой документов или переплывание Тисы, а некоторым просто остается надеяться, что за оплаченную сумму кураторы выведут или вывезут за границу.

Национальная полиция разоблачила новую схему переправки мужчин за границу. Преступная группа помогла выехать не менее 126 мужчинам. Рассказываем, что об этом известно.

Вывезли за границу 126 мужчин: полиция разоблачила преступную группу

В Департаменте коммуникации Национальной полиции рассказали о случае больше. Подозреваемые подыскивали военнообязанных мужчин, которые не имели оснований для выезда за границу, и за деньги трудоустраивали их как водителей к ФЛП.

Стоимость такой услуги по трудоустройству достигала нескольких тысяч долларов. Причастными к схеме установили уже 21 человек. Обязанности между сообщниками были четко распределены: кто-то подыскивал желающих выехать, кто-то занимался водителями, которые должны были вернуть транспорт.

Также установлены и фиктивные владельцы авто, люди, предоставлявшие жилье и доступ к интернету, а еще те, кто вносил данные в систему Шлях.

За 2022 и 2023 год таким способом переправили за границу не менее 126 мужчин. Правоохранители провели 24 обыска в пяти областях. Над разоблачением и задержанием работали полиция, Главное следственное управление, Главный оперативно-розыскный отдел ОКПП и Офис Генерального прокурора.

Обыски прошли в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях и Киеве. Были изъяты компьютеры, телефоны, банковские карты, флешки, черновые записи и документы, подтверждающие фиктивное трудоустройство.

Подозреваемым “светит” статья ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой) и срок до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас идет досудебное расследование.

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