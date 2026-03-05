Масштабный рейд в Польше: за одну ночь депортировали 91 украинца

Польская полиция и пограничники провели одну из самых масштабных операций за последние годы, которая обернулась настоящим шоком для мигрантов. Силовой кулак из 27 тысяч офицеров прошел по всем воеводствам страны, выискивая тех, кто нарушает правила пребывания. Как оказалось, основной удар пришелся именно на наших соотечественников: всего за одну ночь 91 украинец получил штамп о принудительном выдворении.

О деталях рейда сообщило издание Polskie Radio, ссылаясь на официальное заявление министра внутренних дел Польши Марцина Кервинского.

Элитные подразделения и тысячи проверок

Операция, длившаяся 2–3 марта, не была обычной проверкой документов на улицах. Это была тщательно спланированная акция, к которой привлекли даже Центральное бюро киберпреступности и Бюро полицейских расследований. В общей сложности силовики совершили почти 1800 точечных визитов туда, где мигранты живут и работают.

По словам Марцина Кервинского, это первый подобный выход правоохранителей в 2026 году, и его результаты впечатляют: задержано 1944 человека, имевших проблемы с законом. Среди них — 147 иностранцев, находившихся в розыске.

Самое печальное в этой истории то, что украинцы стали лидерами в черном списке задержанных. Статистика беспощадна: на наших граждан приходится более 60% всех выявленных нарушителей среди нерезидентов.

География задержаний выглядит так:

Украинцы — 91 человек (абсолютное большинство);

Грузины — 14 человек;

Белорусы — 8 человек;

Молдаване — 3 человека;

Россияне — 2 человека.

Читать по теме Польша меняется: почему в стране все больше случаев дискриминации украинцев Страна, еще недавно являвшаяся символом поддержки Украины, теперь все чаще становится местом, где украинцы сталкиваются с молчаливой враждебностью.

За что депортируют украинцев

Эксперты выделяют четыре основные причины, по которым польские власти решили немедленно отправить наших земляков домой.

Во-первых, это просроченные документы. Многие привыкли к лояльности в начале войны, но сейчас польские службы строго следят за сроками действия виз и статуса временной защиты.

Во-вторых — нелегальный труд. Работа вчерную, без официального договора, — это кратчайший путь к депортации.

Третья причина — угроза безопасности. Более 20 человек из общего списка признаны представляющими риск для общественного порядка. И, наконец — криминальные хвосты, то есть розыск за правонарушения, совершенные ранее на территории ЕС.

Что ждет украинцев дальше

Для 91 украинца, попавшего под раздачу, последствия будут максимально болезненными. Польская пограничная служба уже запустила более ста административных производств. Это означает:

Немедленное аннулирование всех прав на пребывание в стране;

Принудительное сопровождение до украинской границы под конвоем;

Запрет на въезд в Шенгенскую зону на срок от 6 месяцев до 5 лет.

Польские власти четко дали понять: такие рейды теперь станут регулярными.

Ранее стало известно, что Польша устанавливает пограничный контроль с Германией. Где именно стало больше проверок — читай по ссылке.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!