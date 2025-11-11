Польща змінюється: чому у країні дедалі більше випадків дискримінації українців

У переповненому трамваї у Варшаві чоловік у військовому камуфляжі почав публічно принижувати жінку лише через те, що вона розмовляла українською. Свідки інциденту — десятки пасажирів — промовчали. Про це пише Bloomberg.

Всі його чули, але ніхто не відреагував. Мене паралізував страх, що це може закінчитись фізичним нападом, — розповіла 39-річна Олександра Іванюк, українка, яка понад 15 років живе у Польщі.

Подібні випадки, кажуть експерти, уже не поодинокі. Польща, яка після вторгнення Росії у 2022 році відкрила свої кордони для мільйонів українців, зараз переживає зміну настроїв.

Якщо ще два роки тому 94% поляків підтримували прийом біженців, то сьогодні — лише 48%. Половина вважає, що допомога українцям надто щедра.

На тлі політичної боротьби тема України стала інструментом для рейтингу. Новообраний президент Кароль Навроцький, який переміг Дональда Туска, вже висловлював сумніви щодо вступу України до НАТО та ЄС і ветував закон про підтримку біженців.

Втім, саме українці продовжують тримати польську економіку: вони працюють у будівництві, сфері послуг, на заводах. За підрахунками аналітиків, внесок українських працівників становить до 2,4% ВВП Польщі.

Попри це, дискримінація зростає. За даними поліції, у 2024 році зафіксували понад 650 випадків злочинів проти громадян України, а цьогоріч — майже 500 лише за дев’ять місяців.

З’являється образ невдячного українця — стереотип, який підживлює ворожість, — каже дослідниця міграції Олена Бабакова.

Іванюк каже, що ще недавно відчувала гордість, коли говорила українською в публічних місцях. Тепер — знову насторожено озирається.

Я не хочу казати, що підтримка зникла. Але атмосфера змінилася. І, на жаль, не в кращий бік, — каже вона.

Нагадаємо, подібні інциденти трапляються і в інших країнах. У жовтні у Швейцарії чоловік у потязі почав ображати українців. Тоді пасажири зафільмували момент і викликали поліцію — нападника затримали.

