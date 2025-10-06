У Польщі образили блогерку, бо сплутали її з українкою — подробиці

Польська блогерка Клаудія Папроцька розповіла про неприємний інцидент, який стався під час вечірньої прогулянки з собакою. Жінка, що трапилася їй на шляху, переплутала її з українкою та почала ображати.

За словами інфлуенсерки, вона вийшла вигуляти свого пса неподалік дому, коли назустріч їй потрапила інша жінка з собакою.

Тварини хотіли понюхатися, але Клаудія вирішила не затримуватись і попрямувала додому, бо почувалася втомленою. Це, ймовірно, розлютило незнайомку.

Вона почала кричати, щоб я забрала свою собаку, хоча мій пес уже був на повідку. Я не розуміла, чому така реакція, — розповіла блогерка.

Через кілька секунд жінка почала кричати ще голосніше, наказуючи блогерці йти геть.

Звичайна прогулянка перетворилася на конфлікт

Після цього вона перейшла на відверті образи, вигукуючи принизливі слова про те, щоб та поверталася додому, називаючи її українською кур***.

Клаудія намагалася пояснити, що вона полька, але опонентка лише ще більше роздратувалася.

Вона йшла за мною, показувала непристойні жести, кричала щось нерозбірливе. Я боялася, що це може закінчитися гірше, — зізналася блогерка.

Після того, як вона дісталася додому, емоції взяли гору — Клаудія розплакалася. Каже, що відтоді їй страшно виходити на вулицю ввечері.

Це не просто страх. Це приниження. Ти нічого не зробила поганого, але тебе принижують лише через те, ким ти, на їхню думку, є, — підсумувала вона.

