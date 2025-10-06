В Польше оскорбили блогершу, перепутав с украинкой — подробности

Польская блогерка Клаудия Папроцка рассказала о неприятном инциденте, который произошел во время вечерней прогулки с собакой. Женщина, встретившаяся ей на пути, перепутала ее с украинкой и начала оскорблять.

По словам инфлюенсерки, она вышла выгулять своего пса недалеко от дома, когда навстречу ей попалась другая женщина с собакой.

Собаки хотели понюхаться, но Клаудия решила не задерживаться и направилась домой, потому что чувствовала усталость. Это, вероятно, разозлило незнакомку.

Она начала кричать, чтобы я забрала свою собаку, хотя мой пес уже был на поводке. Я не понимала, почему такая реакция, — рассказала блогерка.

Через несколько секунд женщина начала кричать еще громче, приказывая блогерке уйти прочь.

Обычная прогулка превратилась в конфликт

После этого она перешла на откровенные оскорбления, выкрикивая унизительные слова о том, чтобы та возвращалась домой, называя ее украинской кур***.

Клаудия пыталась объяснить, что она полька, но оппонентка лишь еще больше разозлилась.

Она шла за мной, показывала непристойные жесты, кричала что-то невнятное. Я боялась, что это может закончиться хуже, — призналась блогерка.

После того как она добралась домой, эмоции взяли верх — Клаудия расплакалась. По ее словам, с тех пор ей страшно выходить на улицу вечером.

Это не просто страх. Это унижение. Ты ничего плохого не сделала, но тебя оскорбляют только за то, кем ты, по их мнению, являешься, — подытожила она.

