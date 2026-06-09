Почему очереди на границе с Польшей растут: пограничники назвали главные причины

Июнь принес в Украину не только жару, но и настоящий ажиотаж на западных границах. По состоянию на полдень 9 июня ситуация в пункте пропуска Устилуг на Волыни заставляет водителей изрядно нервничать — в очереди на выезд застряли более 100 легковых автомобилей.

Пограничники разводят руками: пассажиропоток растет с каждым днем, и это только начало.

Почему сейчас очереди на границе с Польшей: сезон отпусков в разгаре

Основная причина того, почему сейчас очереди на границе с Польшей, вполне очевидна — начало летнего туристического сезона.

Как объясняют в Госпогранслужбе, каникулы у школьников и сезон массовых отпусков заставили украинцев массово паковать чемоданы.

Только за прошлые выходные количество людей, пересекавших границу, достигло отметки в 115 тысяч человек в сутки. Для сравнения: еще в мае эта цифра в будни едва доходила до 85 тысяч.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина отмечает, что июнь традиционно является месяцем выезда — люди едут на отдых. В июле поток немного выровняется, а вот в августе нас ждет обратная ситуация, когда очереди выстроятся уже на въезд в Украину.

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Почему большие очереди на границе с Польшей: пиковые часы и традиционные направления

Когда путешественники спрашивают, почему большие очереди на границе с Польшей возникают именно в определенных местах, ответ кроется в логистике. На данный момент наибольшую нагрузку съедают пункты пропуска Шегини и Устилуг.

Последний, к слову, является единственным международным пунктом на Волыни, где пропускают легковые авто, поэтому здесь всегда жарко.

Кроме того, на ситуацию влияют и технические моменты. Пограничники предупреждают: электронные системы контрольных служб иногда могут работать нестабильно из-за перегрузки, что добавляет лишних часов к ожиданию.

Также стоит помнить о факторе выходного дня — с вечера пятницы по воскресенье поток путешественников становится критическим.

Наверное, самый интересный вопрос: почему очереди на границе с Польшей стоят километрами в Устилуге, в то время как другие пункты пропуска остаются полупустыми?

Это часто связано с привычкой водителей ехать по проверенным маршрутам. По состоянию на вчерашний день, пока в Шегинях было более 60 авто, такие пункты как Рава-Русская, Грушев и Смильница были практически свободными.

Советы для тех, кто планирует поездку:

Меньше всего машин на границе бывает в будние дни, особенно в утренние часы;

Избегай планирования переезда на вечернее время или на выходные;

Страница Західний кордон обновляет данные каждые три часа — это поможет вам вовремя сменить маршрут, если ваш пункт пропуска забит.

Для справки: через Устилуг — Зосин разрешено движение не только легковушек и автобусов, но и транспорта массой до 7,5 тонн. Пустые грузовики (более 7,5 т) также могут здесь выехать, но исключительно через электронную очередь.

Планируй свой путь заранее, проверяй загруженность онлайн и не забывай, что иногда лишние 50 км до свободного пункта пропуска могут сэкономить тебе 5 часов жизни в очереди.

Главное фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины — Западная граница.

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