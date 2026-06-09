Чому черги на кордоні з Польщею зростають: прикордонники назвали головні причини

Червень приніс в Україну не лише спеку, а й справжній ажіотаж на західних кордонах. Станом на обід 9 червня ситуація в пункті пропуску Устилуг на Волині змушує водіїв неабияк нервувати — у черзі на виїзд застрягли понад 100 легкових автівок.

Прикордонники розводять руками: пасажиропотік зростає щодня, і це лише початок.

Чому зараз черги на кордоні з Польщею: сезон відпусток у розпалі

Основна причина того, чому зараз черги на кордоні з Польщею, цілком очевидна — початок літнього туристичного сезону.

Як пояснюють у Держприкордонслужбі, канікули у школярів та сезон масових відпусток змусили українців масово пакувати валізи.

Лише за минулі вихідні кількість людей, що перетинали кордон, сягнула позначки у 115 тисяч осіб за добу. Для порівняння: ще в травні ця цифра в будні ледь доходила до 85 тисяч.

Речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі РБК Україна зазначає, що червень традиційно є місяцем виїзду — люди їдуть на відпочинок. У липні потік трохи вирівняється, а от у серпні нас чекає зворотна ситуація, коли черги вишикуються вже на в’їзд в Україну.

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Чому великі черги на кордоні з Польщею: пікові години та традиційні напрямки

Коли мандрівники запитують, чому великі черги на кордоні з Польщею виникають саме в певних місцях, відповідь криється в логістиці. Наразі найбільше навантаження з’їдають пункти пропуску Шегині та Устилуг.

Останній, до речі, є єдиним міжнародним пунктом на Волині, де пропускають легкові авто, тому тут завжди гаряче.

Крім того, на ситуацію впливають і технічні моменти. Прикордонники попереджають: електронні системи контрольних служб іноді можуть працювати нестабільно через перевантаження, що додає зайвих годин до очікування.

Також варто пам’ятати про фактор вихідного дня — з вечора п’ятниці по неділю потік мандрівників стає критичним.

Напевно, найцікавіше питання: чому черги на кордоні з Польщею стоять кілометрами в Устилузі, тоді як інші пункти пропуску залишаються напівпорожніми?

Це часто пов’язано зі звичкою водіїв їхати перевіреними маршрутами. Станом на вчорашній день, поки в Шегинях було понад 60 авто, такі пункти як Рава-Руська, Грушів та Смільниця були практично вільними.

Поради для тих, хто планує поїздку:

Найменше машин на кордоні буває в будні дні, особливо в ранкові години;

Уникайте планування перетину на вечірній час або на вихідні.

Сторінка Західний кордон оновлює дані кожні три години — це допоможе вам вчасно змінити маршрут, якщо ваш пункт пропуску забитий.

Для довідки: через Устилуг — Зосин дозволений рух не лише легковиків та автобусів, а й транспорту масою до 7,5 тонн. Порожні вантажівки (понад 7,5 т) також можуть тут виїхати, але виключно через електронну чергу.

Плануй свій шлях заздалегідь, перевіряй завантаженість онлайн і не забувайте, що іноді зайві 50 км до вільного пункту пропуску можуть зекономити вам 5 годин життя в черзі.

Головне фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

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