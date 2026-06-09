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Чому черги на кордоні з Польщею зростають: прикордонники назвали головні причини

Юлія Хоменко, редакторка сайту 09 Червня 2026, 18:30 3 хв.
Чому черги на кордоні з Польщею зростають

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