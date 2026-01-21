Нові правила перебування українців у Польщі 2026: що зміниться вже з березня

Польща офіційно розпочинає перехід від екстрених заходів підтримки українців до довгострокових системних рішень. Рада міністрів Польщі ухвалила законопроєкт, який поступово скасовує дію так званого спецзакону про допомогу біженцям та впроваджує уніфіковані правила для іноземців під тимчасовим захистом.

Як повідомляє канцелярія Прем’єр-міністра Польщі, поданий Міністерством внутрішніх справ проєкт має на меті адаптувати законодавство до поточної міграційної ситуації.

У Варшаві наголошують: через чотири роки після початку великої війни ситуація стабілізувалася — більшість українців інтегрувалися в ринок праці, а їхні діти відвідують польські заклади освіти.

Головні зміни: статус PESEL та цифровізація

Нові правила, які мають набрати чинності 5 березня 2026 року, передбачають відмову від паперової бюрократії на користь сучасних технологій.

Основні нововведення:

Статус PESEL: легальність перебування й надалі підтверджуватиметься номером PESEL зі спеціальним статусом, проте ці норми тепер будуть вписані у загальний закон про захист іноземців;

Цифрова ідентифікація: замість паперових посвідок пріоритет надаватиметься електронному підтвердженню особи через додаток mObywatel;

Робота та бізнес: спрощений доступ до ринку праці та можливість відкривати власну справу зберігаються, що є частиною стратегії економічної солідарності.

Соціальні виплати та медицина

Законопроєкт упорядковує доступ до державної системи охорони здоров’я та соціальних пільг. Згідно з рішенням Ради міністрів, продовольча допомога та житло будуть фокусуватися на людях, які перебувають у справді складній життєвій ситуації — насамперед це стосується літніх осіб та людей з інвалідністю.

Для того, щоб перехід був плавним, уряд запровадив перехідні положення:

Термін дії документів: візи та дозволи на проживання автоматично залишаються чинними до 4 березня 2027 року;

До кінця навчального року 2025/2026 збережуться додаткові безкоштовні уроки польської мови, робота підготовчих відділень у школах та підтримка міжкультурних асистентів.

Контроль кордону: нові повноваження Прикордонної варти

Канцелярія Прем’єр-міністра також акцентує на посиленні контролю за перебуванням іноземців. Прикордонна варта вестиме детальний реєстр в’їздів і виїздів.

Це дозволить польським органам влади в режимі реального часу перевіряти, чи справді людина проживає в Польщі та чи має вона право на отримання соціальної допомоги.

Загалом реформа спрямована на реалізацію рекомендацій ЄС щодо продовження тимчасового захисту до 2027 року, зберігаючи баланс між солідарністю з постраждалими від війни та національними інтересами Польщі.

Більшість положень нового закону стануть обов’язковими для виконання вже з весни наступного року.

Цікаво, що у Польщі не планують надалі виплачувати допомогу всім українцям. Президент країни Кароль Навроцький заявив, що право на виплати повинні мати лише ті, хто працює у країні.

