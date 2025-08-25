Для тебе Економія

Польща скорочує соціальні виплати для українців: що відомо

Юлія Хоменко, редакторка сайту 25 Серпня 2025, 18:00
Польща скорочує соціальні виплати для українців: що відомо
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь