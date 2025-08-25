Польща скорочує соціальні виплати для українців: що відомо

У Польщі не планують надалі виплачувати допомогу всім українцям. Президент країни Кароль Навроцький заявив, що право на виплати повинні мати лише ті, хто працює у Польщі.

— Закон про допомогу громадянам України не містить цієї поправки, навколо якої точилася публічна дискусія. Я не зміню своєї думки і вважаю, що 800+ мають отримувати тільки ті українці, які беруть на себе зобов’язання працювати в Польщі, — сказав Навроцький.

Раніше українці у Польщі отримували щомісяця по 800 злотих. Водночас поправка до закону передбачає продовження тимчасового перебування для українських біженців до 4 березня 2026 року.

Також у країні обговорювали виплати для українських дітей, але вони стосуватимуться не всіх.

Право на допомогу матимуть лише ті, хто:

закінчив середню школу до 18 років;

виконує обов’язок щодо навчання у вищому навчальному закладі;

або відвідує кваліфікаційні професійні курси.

Глава Польщі зазначив, що важливо забезпечити соціальну справедливість. Він вважає, що права польських громадян у своїй країні мають стояти на рівні з правами українських біженців.

Саме тому він не підписав закон про допомогу українцям у запропонованій формі.

Навроцький також наказав терміново доопрацювати закон.

— Я закликаю уряд та всі партії в парламенті наполегливо працювати протягом двох тижнів над формою цього законопроекту, — додав він.

Керівник апарату польського президента Павел Шефернакер уточнив, що чинні закони про допомогу українцям діятимуть до кінця вересня.

— Тому ми закликаємо, щоб цей законопроект був ухвалений парламентом до кінця вересня. Якщо документ приймуть, як планує влада, то президент Польщі зможе швидко його підписати. Ми хочемо працювати разом і домовитися, попри розбіжності, — сказав Шефернакер.

Голова канцелярії президента Польщі Збігнев Богуцький додав, що українці, які легально працюють, мають бізнес і сплачують податки, можуть бути спокійними.

Що таке програма Родина 800+

У Польщі діє програма підтримки, за якою українські біженці щомісяця отримують по 800 злотих на кожну дитину до 18 років.

Проте з червня 2025 року для дітей з України, які приїхали після 24 лютого 2022 року, діють нові правила: дитина обов’язково має відвідувати польську школу, інакше виплати можуть скасувати.

