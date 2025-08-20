А якщо знов бахне? Чи можуть українці втекти до Європи у 2025 та в яких країнах виплати найбільші

У липні небо над Україною дзижчало дронами майже щоночі. За місяць ворог запустив по мирних містах понад 6 тисяч дронів та незчисленну кількість ракет. У якийсь момент розумієш, що більше не вивозиш. І все частіше зʼявляється думка — скласти речі, взяти дітей і виїхати туди, де існують спокійні ночі.

Згідно зі свіжою статистикою Eurostat, лише в червні тимчасовий захист в країнах Європи отримали майже 33 тисячі громадян. Почитати детальну статистику по країнах можна у матеріалі Вікна-новини.

А для тих, хто наважиться зробити відповідальний крок у серпні 2025, ми розповідаємо про європейські країни, де українські біженці все ще можуть отримати найкращу підтримку.

Допомога від Бельгії

Бельгія наразі надає українцям найбільшу серед інших країн Європи, фінансову допомогу.

Після прибуття перший крок — зареєструватися для отримання тимчасового захисту. Там видають сертифікат, який далі обмінюється на картку А у муніципалітеті за місцем проживання.

Картка А дає змогу легально працювати, користуватися медичною допомогою та подавати заяву на соціальну підтримку. Якщо немає житла, служба Fedasil надає місце у центрі розміщення, де забезпечують ночівлю, харчування та базові послуги.

Соціальні виплати для українців у Бельгії нараховує місцевий центр соціального забезпечення (CPAS/OCMW). Суми залежать від складу сім’ї:

одинока особа отримує близько 1 139,97 € на місяць ;

пара — по 758,64 € на людину ;

додатково 150-220 € на дитину .

Але при цьому максимальна допомога для сім’ї — приблизно 1 537,90 € на місяць.

Важливо пам’ятати: не можна перебувати за межами Бельгії понад 28 днів на рік без попередження соціальних служб — інакше виплати можуть призупинити або вимагати повернення коштів.

Медицина, освіта, соціалка

Медицина в Бельгії для власників картки А покривається через систему медичного страхування: можна безкоштовно або зі значними знижками отримувати консультації лікарів, лікування в закладах і ліки за рецептом.

Освіта для дітей безкоштовна. Українські школярі можуть відвідувати державні школи, де пропонують інтеграційні та мовні курси. Дорослі мають доступ до безплатних занять з вивчення французької або нідерландської мови та курсів професійної підготовки через місцеві служби зайнятості.

Бельгія також пропонує програму добровільного повернення в Україну: Fedasil покриває вартість квитка та надає одноразову виплату — 50 € на дорослого і 25 € на дитину.

Детальніше про умови можна дізнатися на dofi.ibz.be, info-ukraine.be та euaa.europa.eu.

Допомога від Ірландії

Ірландія поки що також має суттєву підтримку та низку соціальних програм для новоприбулих українців.

Важливий факт: Діти віком від 16 років можуть приїхати до Ірландії самостійно, без супроводу батьків чи опікунів. У разі прибуття неповнолітнього без дорослих, в аеропорту соціальна служба Tusla бере ситуацію під свій контроль: підбирає сім’ю, де дитина проживатиме до 18 років, та повністю опікується її безпекою, навчанням і побутовими потребами.

Після прибуття необхідно зареєструватися як Beneficiary of Temporary Protection (BOTP) у пункті прийому — наприклад, у Citywest Convention Centre в Дубліні або в інших визначених центрах. Це відразу право на проживання, соціальну допомогу, доступ до медицини та освіти.

Якщо у тебе немає адреси для поселення (наприклад, у родичів чи друзів), держава надає місце у державному центрі розміщення — це може бути готель, гуртожиток чи спеціально підготовлений будинок, але лише на 90 днів.

Це перший обов’язковий етап для тих, хто приїжджає “з нуля”. Якщо ж у тебе є житло і господар готовий офіційно зареєструвати тебе, можна відразу переїхати туди, отримавши статус Beneficiary of Temporary Protection.

Якщо ти живеш у центрі розміщення, уряд надає щотижневу допомогу Daily Expenses Allowance (DEA):

38,80 € на дорослого ;

29,80 € на дитину .

Це кишенькові гроші на дрібні витрати, адже проживання, харчування та комунальні послуги у центрі оплачуються державою.

Якщо ти виїжджаєш із центру і починаєш винаймати житло, можна подати заявку на інші соціальні програми:

Supplementary Welfare Allowance (SWA) — щотижнева грошова підтримка для тих, хто не має або має дуже низький дохід. Українці з тимчасовим захистом мають право на цю виплату.

Дорослий — до 242 € на тиждень (залежно від віку заявника);

+50 € на дитину до 12 років;

+62 € на дитину від 12 років.

Заявка подається до місцевого центру соціального захисту Intreo. Під час розгляду там відбувається перевірка фінансової ситуації: скільки ти заробляєш зараз в Ірландії та будь-якій іншій країні, чи маєш інші джерела доходу (наприклад, інші соцвиплати або підробітки, включно з українськими виплатами), а також чи є у тебе заощадження на рахунках.

Якщо після цієї перевірки виявиться, що твій дохід занизький або його немає, і немає значних накопичень, тобі можуть призначити виплату в повному обсязі.

Найзручніше підрахувати приблизний рівень соцдопомоги на сайті.

Child Benefit — 140 € на місяць на кожну дитину до 16 років (або до 19, якщо дитина навчається у школі або коледжі, університеті (сертифікаційні курси до уваги не беруться).

Самостійне проживання

Для українців існує схема допомоги оплати житла, яке знайшов самостійно — Accommodation Recognition Payment (ARP).

Вона передбачає неоподатковану щомісячну винагороду господарям, які приймають українців, у розмірі 600 євро. Якщо це кімната у будинку господарів, цієї виплати цілком достатньо. Якщо це будинок для великої родини, господарі домовляться з тобою про доплату. Програма діятиме лише до березня 2026 року.

Додатково можна дізнатися про програму тут: Offer a Property for Ukraine.

Медицина

Власники BOTP можуть отримати Medical Card, яка покриває безкоштовні візити до сімейного лікаря, лікування в лікарнях, частково або повністю безкоштовні ліки за рецептом, а також низку стоматологічних і офтальмологічних послуг. Рівень доступу до безкоштовних послуг залежить від твого доходу, який перевіряють раз на рік.

Освіта

Дошкільна освіта надається через програму Early Childhood Care and Education — це два роки безкоштовних занять для дітей віком від 2,8 року до початку початкової школи. Заняття тривають лише 3 години на день, тож, якщо потрібен догляд на повний день, доведеться обирати платний садок чи групу продовженого дня.

Харчування, екскурсії та гуртки зазвичай оплачуються окремо, але для сімей із низьким доходом місцева влада може покрити частину або всі ці витрати.

Шкільна освіта в Ірландії безкоштовна для всіх дітей, які проживають у країні, включно з українцями. Але батьки покривають витрати на підручники, шкільну форму, автобус, шафку для речей і додаткові активності.

Для сімей із низьким доходом держава іноді надає допомогу на початку навчального року у розмірі 285 євро на шкільні витрати.

А от вища освіта — платна. У ВНЗ приймають з українським атестатом, оцінки якого конвертуються у місцеву бальну систему. А ще кожен університет надає програми грантів та підтримки для українців.

Рекомендовано подаватися на такі програми завчасно, а не безпосередньо перед навчальним роком (детальніше — шукай на сайтах університетів та коледжів).



Також й дорослим доступні різні види навчання (повний робочий тиждень і частковий), багато з яких оплачуються державою. А ще в багатьох містах влаштовують безплатні курси англійської мови.

Зверни увагу

Уряд Ірландії з 2024 року поступово скорочує кількість місць у державному розміщенні, тому у 2025-му новоприбулим усе частіше пропонують шукати житло самостійно і переходити на інші схеми допомоги.

Це може вплинути на умови підтримки, тож перед поїздкою варто перевірити актуальні правила на gov.ie та citizensinformation.ie та services.mywelfare.ie/en

Допомога від Німеччини

Німеччина все ще залишається у лідерах із надання притулку та підтримки українцям, хоча в найближчому майбутньому це може змінитися.

Перш ніж збиратися осісти в Німеччині, необхідно перевірити в інтернеті, які землі приймають до себе українців. Тож не варто сподіватися, що твоє бажання жити в Берлині чи Мюнхені відразу справдиться. Доведеться жити там, де є місце.

Коли приїжджаєш в зазначений регіон, подаєшся на тимчасовий захист і тебе можуть направити у первинний центр розміщення (Erstaufnahmeeinrichtung) — так званий табір для біженців. Це стандартний етап для тих, хто приїжджає без власного житла чи офіційної адреси для реєстрації (Anmeldung).

У таборі можна перебувати від кількох тижнів до кількох місяців, доки ти шукатимеш постійне житло.

Якщо ж у тебе є орендована квартира або родичі/знайомі, готові офіційно зареєструвати тебе за своєю адресою, проживання, табору можна уникнути.

Після реєстрації й отримання податкового номера у Німеччині можна звернутись до Jobcenter для отримання Bürgergeld — це грошова допомога на проживання.

Ставки на серпень 2025 рік такі:

самотні дорослі: 563 € на місяць . Ставка у 2025‑му залишилась незмінною з 2024 року;

пари: 506 € на особу;

діти:

до 5 років: 357 €;

6-13 років: 390 €;

14-17 років: 471 €.

Окрім основної суми, держава покриває витрати на оренду житла та комунальні послуги в межах встановлених норм, а також може виділити кошти на базове облаштування квартири — меблі, техніку. Для цього потрібно буде необхідно подати заявку до Jobcenter.

Навчання та освіта

Ясла та садочки у деяких федеральних землях безплатні з певного віку, але в інших батьки платять частково або повністю залежно від місцевих правил і доходу, тож тут також можливе покриття витрат. В деяких варіантах можна отримати допомогу від благодійних організацій.

Для дітей діє програма Bildung und Teilhabe: школи у Німеччині безплатні, але додаткові витрати — шкільне приладдя, поїздки, харчування в їдальні, гуртки, музична школа чи спортивні секції — можуть частково або повністю компенсуватися, якщо сім’я отримує Bürgergeld чи іншу соціальну допомогу.

Інтеграція: мова, робота, соціалка

Мовні курси, інтеграційні програми, культурно‑освітні ініціативи — усе це доступне, часто безкоштовне, і оформлюється через Jobcenter чи локальні центри інтеграції.

Дітям — не просто житло і обов’язкова освіта: є проект Move — спортивні програми, де підлітки й діти можуть знайомитись з місцевими однолітками через спорт, інтегруватися завдяки спорту та спілкуванню.

Доступ до медичної системи як у німців: страховка покриває все — від сімейного лікаря до екстреної допомоги й вакцинації.

Є також гаряча лінія Nummer gegen Kummer: психологічна підтримка, поради, просто можливість поговорити, почуватись почутими в новій країні.

Корисний інструмент — Germany4Ukraine: веб‑портал і мобільний додаток, де можна знайти контакти, інформацію про проживання, медичну допомогу, мовні курси й багато іншого — українською й англійською.

Зверни увагу

Це все — наразі, на серпень 2025-го. Але нещодавна німецький уряд подав законопроєкт, згідно з яким, українці, що приїхали з 1 квітня 2025 можуть більше не отримувати Bürgergeld, а буде менша допомога згідно з AsylbLG — приблизно на 100 € менше, ніж є нині. Закон ще не ухвалений — але все може змінитись до кінця року.

Допомога від Данії

Данія зберігає базові програми підтримки для українців із тимчасовим захистом або статусом шукача притулку, але розмір допомоги залежить від того, чи живеш ти у центрі розміщення, чи винаймаєш житло, і чи береш участь у мовних курсах та практиці.

Після прибуття перший крок — реєстрація та отримання статусу, що дає право на проживання, медицину, освіту і соціальні виплати. Якщо житла немає, комуна може надати місце у гуртожитку або квартирі. Там можуть забезпечити харчування, а це впливає на фінальну суму допомоги: фактично людина сама буде сплачувати за проживання та харчування.

Офіційні виплати до оподаткування:

Дорослий без дітей : 60,51 DKK/день ( 8,12 € ) без харчування або 47,91 DKK/день (6,43 €) з харчуванням.

На місяць ця сума становитиме 1 815-2 025 DKK (241-272 €).

Додаткова допомога за виконання контракту (курси, практика) — до 35,31 DKK/день (4,74 €),

На місяць приблизно 1 059 DKK (142 €).

Доплата на догляд за дітьми : 95,80 DKK/день (12,86 €) за першу дитину та 50,44 DKK/день (6,77 €) за кожну наступну.

На місяць відповідно 2 874 DKK (386 €) та 1 513 DKK (203 €).

Разові виплати на необхідні речі : 1 720,96 DKK (231 €) на одяг, 138,72 DKK (19 €) на гігієну, 808,94 DKK (109 €) на дитячий одяг (раз на 6 місяців) та 184,03 DKK (25 €) на набір для догляду за дитиною (раз на 2 тижні).

Медицина, освіта, соціалка

Медична допомога — безкоштовна після отримання CPR-номера і “жовтої картки”. Вона дає право на візити до сімейного лікаря, лікування в лікарнях і ліки за рецептом.

Освіта для дітей — безкоштовна, у школах є інтеграційні та мовні програми. Дорослі мають вивчати данську, а також обовʼязково відвідувати курси професійної підготовки 5 разів на тиждень.

Частиною інтеграційної програми є стажування кілька днів на тиждень, щоб швидше знайти роботу.

Зверни увагу

У багатьох комунах частину витрат — як-от житло або харчування — держава покриває окремо. Тож хоч суми грошової допомоги й менші, але реальні витрати на проживання можуть бути значно нижчими. Перед поїздкою варто перевіряти актуальні ставки та правила на nyidanmark.dk.

Окрім тимчасового захисту, українці в іншій країні можуть просити й статус біженця. Раніше ми пояснювали, чим відрізняються ці правові поняття.

