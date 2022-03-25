Біженці чи тимчасово захищені особи — пояснюємо різницю для українців у ЄС

Згідно з даними ООН, понад 3 млн українців виїхали за кордон, рятуючись від повномасштабної війни, яку принесла в наші домівки терористична Росія.

Минув місяць, і з’явилась необхідність замінити ступор від пережитого конкретними діями, щоб допомогти як собі, так і Україні на шляху до спільної перемоги.

Однак, щоб розпочати відновлювати своє життя за кордоном, потрібно зрозуміти, у якому статусі ти можеш перебувати там і що потрібно робити.

Перша пані України Олена Зеленська поділилась у своєму Telegram-каналі простими порадами, як зрозуміти, у чому різниця між статусом особи, якій надається тимчасовий захист, та статусом шукача притулку (біженця).

Статус особи, якій надано тимчасовий захист

Такий статус зазвичай надається:

громадянам України та членам їхніх сімей;

особам без громадянства, біженцям та членам їхніх сімей із третіх країн, які рятуються від війни в Україні;

іноземцям, які постійно проживають в Україні на законних підставах та не можуть безпечно повернутися в країну свого походження.

Для отримання статусу необхідно звернутися за дозволом на проживання до органів влади відповідної країни. Претендувати на цей статус можна будь-де у межах ЄС.

Людина зі статусом тимчасово захищеної може перебувати в обраній країні упродовж одного року з можливістю продовження ще на рік залежно від ситуації в Україні.

Окрім того, можна одразу починати працювати в країні, де знайшовся прихисток.

Людина, яка має статус тимчасово захищеної, може довільно обирати місце проживання. Можна жити у рідних чи знайомих, або ж житло може бути надане родинами волонтерів, громадськими організаціями, державою.

Змінити місце проживання також можна у будь-який час, зокрема, переїхати до іншої країни. Повернутися додому в Україну теж можна у будь-який момент.

Статус шукача притулку (біженця)

Такий статус зазвичай надається будь-якій особі, яка рятується від війни або переслідувань. Для цього необхідно звернутись із заявою до компетентних органів країни, до якої ви прибули.

Після цього вони здійснюють спеціальну процедуру, що триває до шести місяців або навіть більше.

Цей статус надається безстроково і залежить від підстави, через яку звернулася людина для його отримання.

Отримати статус біженця можна у будь-який час після прибуття. Однак важливо пам’ятати, що на цей статус можна претендувати лише в країні, кордон якої ви перетнули.

Почати працювати дозволяється лише після отримання цього статусу, тобто аж через півроку або навіть більше.

Проживати можна лише у визначених державою закладах для розміщення біженців. Змінювати місце проживання або ж покидати країну не дозволено.

Повернутися додому в Україну можна лише після розгляду заяви про надання статусу біженця, тобто не менше ніж через півроку.

Нагадаємо, раніше лідери країн-сусідів підтримали Україну у війні проти Росії. Читай, як вище керівництво Чехії, Грузії, Румунії та Словенії записали звернення до українського народу зі словами підтримки.