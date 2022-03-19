Документи, вакцинація, статус біженця — що потрібно пам’ятати українським біженцям у ЄС

За даними ООН, уже понад три мільйони українців були змушені тікати від війни за кордон. Переважна більшість людей виїхали до країн Європейського Союзу.

Попри теплу зустріч наших земляків, варто пам’ятати про деякі правила легального перебування у ЄС.

Українці можуть знаходитися в країнах ЄС протягом 90 діб за безвізовим режимом. Але думати про майбутнє треба вже зараз.

Українцям не рекомендують отримувати статус біженця у ЄС. По-перше, це довго. А по-друге, ви весь час будете прив’язані до конкретної країни без права навіть повернутися додому.

Значно краще просити тимчасового притулку. Люди, які за кордоном рятуються від війни, зможуть офіційно перебувати у країнах ЄС до 4 березня наступного року з правом на працю та освіту.

Переселенцям варто дуже ретельно слідкувати за правилами перебування в конкретній країні, куди вони збираються їхати.

У Польщі тим, хто приїздить, видають спеціальний код PESEL. Посол України в Польщі Андрій Дещиця пояснює, що за допомогою нього можна дистанційно вирішити багато питань: відкриття рахунків у банку, медичне страхування, соціальна допомога тощо.

На кордоні обов’язково простежте за тим, щоб вам у паспорті поставили штамп. Це доказ того, що ви приїхали в країну після 24 лютого. Доки в Україні йде війна, у країни-сусідки українців пускають навіть без закордонного паспорта.

Варто пам’ятати й про обмеження, пов’язані з пандемією коронавірусу, яка, на жаль, нікуди не зникла. В Італії, наприклад, діють суворі правила щодо протиепідемічних заходів.

Якщо ви приїжджаєте в Італію не вакциновані, то змушені пройти щеплення там. Проблеми можуть виникнути в тих, хто отримав вакцини, не визнані в Європі.

У країнах ЄС радо приймають українців та допомагають їм адаптуватися до нових реалій. Президент Польщі підписав закон про допомогу українським біженцям. Читай, що він передбачає.