Документы, вакцинация, статус беженца — что нужно помнить украинским беженцам в ЕС

По данным ООН, уже более трех миллионов украинцев были вынуждены бежать от войны за границу. Подавляющее большинство людей уехали в страны Европейского Союза.

Несмотря на теплую встречу наших земляков, следует помнить о некоторых правилах легального пребывания в ЕС.

Украинцы могут находиться в странах ЕС в течение 90 суток по безвизовому режиму. Но думать о будущем нужно уже сейчас.

Украинцам не советуют получать статус беженца в ЕС. Во-первых, это долго. А во-вторых, вы все время будете привязаны к конкретной стране без права даже вернуться домой.

Гораздо лучше просить временного убежища. Люди, которые за границей спасаются от войны, смогут официально находиться в странах ЕС до 4 марта следующего года с правом на работу и образование.

Переселенцам следует очень тщательно следить за правилами пребывания в конкретной стране, куда они собираются уезжать.

В Польше приезжающим выдают специальный код PESEL. Посол Украины в Польше Андрей Дещица объясняет, что с помощью него можно дистанционно решить многие вопросы: открытие счетов в банке, медицинское страхование, социальная помощь и т.д.

На границе обязательно проследите, чтобы вам в паспорте поставили штамп. Это подтверждение того, что вы приехали в страну после 24 февраля. Пока в Украине идет война, в страны-соседки украинцев пускают даже без загранпаспорта.

Следует помнить и об ограничениях, связанных с пандемией коронавируса, которая, к сожалению, никуда не исчезла. В Италии, например, действуют строгие правила по противоэпидемическим мерам.

Если вы приезжаете в Италию не вакцинированы, то вынуждены привиться там. Проблемы могут возникнуть у тех, кто получил вакцины, не признанные в Европе.

В странах ЕС с радостью принимают украинцев и помогают им адаптироваться к новым реалиям. Президент Польши подписал закон о помощи украинским беженцам. Читай, что он предполагает.