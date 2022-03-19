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Документы, вакцинация, статус беженца — что нужно помнить украинским беженцам в ЕС

Ольга Читайло 19 марта 2022, 12:00
Що потрібно знати українським біженцям за кордоном
Фото: УНІАН

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