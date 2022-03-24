29 днів — 29 перемог: Чехія, Грузія, Румунія та Словенія вражені стійкістю українців

Вище керівництво Чехії, Грузії, Румунії та Словенії записали відеозвернення до українського народу зі словами підтримки.

Чехія

Прем’єр-міністр Чеської Республіки Петр Фіала:

За всю Чеську Республіку запевняю вас: ми стоїмо разом із вами. Ми підтримуємо ваш справедливий бій проти нещадного агресора.

— Ми підтримуємо вас не лише словами, а й діями. Велика частина нашої допомоги вже на шляху до вас. І ця допомога точно не буде останньою.

Грузія

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі:

Ми — грузини, підтримуємо вас. Ми з вами у цій боротьбі проти російської агресії.

— Ми знаємо, що це означає, і знаємо, якими мужніми й сміливими ви були у цій боротьбі впродовж місяця. Ці 29 днів — це 29 перемог, які ви вже здобули над Росією.

Румунія

Президент Румунії Клаус Йоганніс:

Ви не самі. Румунія та румунський народ з вами. Європа і весь світ з вами.

— Ми будемо продовжувати допомагати й підтримувати вас. І разом з нашими партнерами зробимо все для того, щоб зупинити цю несправедливу війну.

Словенія

Прем’єр-міністр Словенії Янез Янша:

Світ добре розуміє: захищаючи вашу країну, ви захищаєте основоположні цінності, які є нашими спільними, європейськими та загальносвітовими.

Читай у нашому матеріалі, що за цей місяць зробили у світі, щоб зупинити війну в Україні.