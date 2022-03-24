29 дней — 29 побед: Чехия, Грузия, Румыния и Словения поражены устойчивостью украинцев

Высшее руководство Чехии, Грузии, Румынии и Словении записали видеообращения к украинскому народу со словами поддержки.
Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала:
За всю Чешскую Республику уверяю вас: мы стоим вместе с вами. Мы поддерживаем ваше справедливое сражение против беспощадного агрессора.
За всю Чешскую Республику уверяю вас: мы стоим вместе с вами. Мы поддерживаем ваше справедливое сражение против беспощадного агрессора.
— Мы поддерживаем вас не только словами, но и действиями. Большая часть нашей помощи уже на пути к вам. И эта помощь точно не будет последней.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили:
Мы — грузины, поддерживаем вас. Мы с вами в этой борьбе против российской агрессии.
Мы — грузины, поддерживаем вас. Мы с вами в этой борьбе против российской агрессии.
— Мы знаем, что это значит, и знаем, как мужественны и смелы вы были в этой борьбе в течение месяца. Эти 29 дней — это 29 побед, которые вы уже одержали над Россией.
Президент Румынии Клаус Иоганнис:
Вы не одни. Румыния и румынский народ с вами. Европа и весь мир с вами.
Вы не одни. Румыния и румынский народ с вами. Европа и весь мир с вами.
— Мы будем продолжать помогать и поддерживать вас. И вместе с нашими партнерами сделаем все, чтобы остановить эту несправедливую войну.
Премьер-министр Словении Янез Янша:
Мир хорошо понимает: защищая вашу страну, вы защищаете основополагающие ценности, которые являются нашими общими, европейскими и общемировыми.
Мир хорошо понимает: защищая вашу страну, вы защищаете основополагающие ценности, которые являются нашими общими, европейскими и общемировыми.
Читай в нашем материале, что за этот месяц сделали в мире, чтобы остановить войну в Украине.