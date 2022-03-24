Убийственные санкции против РФ: что сделал мир за этот месяц, чтобы остановить кровавую войну в Украине

“Адские санкции” против России и признание Путина главным военным преступником мира. Так эволюционировала в течение этого месяца международная реакция на российское вторжение в Украину.

Осуждение от абсолютного большинства стран мира — такой была первая международная реакция на российское вторжение в Украину 24 февраля. Уже через три недели после агрессии Джо Байден назвал Путина военным преступником.

Антониу Гутерреш заявил, что российское вторжение было самым печальным моментом его пребывания на должности генерального секретаря ООН.

На специальной сессии Генассамблеи ООН подавляющим большинством голосов проголосовали за резолюцию, наиболее жестоко осуждающую неспровоцированное вторжение в Украину.

Россию выгнали из Совета Европы. Суд ООН в Гааге приказал Кремлю остановить военные действия на территории Украины.

Страны НАТО одна за другой стали отправлять Украине военную и гуманитарную помощь. Однако предоставить Украине советские истребители или закрыть небо над Украиной так и не решились, опасаясь прямого конфликта с Россией.

Смотри, что сделали за это время ведущие страны, чтобы остановить российскую агрессию, и что — нет.

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