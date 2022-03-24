Вопреки всему, несокрушимы! Каким был месяц героического сопротивления украинцев

24 февраля в пять часов утра мы с вами проснулись в новой реальности. Реальности, в которой на жилые дома падают бомбы, на улицах свистят пули, а под окнами колоннами едет военная техника.

И вот уже месяц Россия — новоявленный Четвертый рейх — пытается уничтожить наше государство. И месяц у нее ничего не получается.

Потому что военные горой стоят за страну, а безоружные люди голыми руками останавливают танки. Вся страна, как один, противостоит врагу. И будет противостоять до победы. Смотри хронику месяца несокрушимости.

У российских военных не хватает сил сломить сопротивление украинцев, поэтому они всячески пытаются привлечь к кровавой войне иностранных наемников.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о планах врага и возможном нападении Беларуси.