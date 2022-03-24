Попри все, незламні! Яким був місяць героїчного спротиву українців

24 лютого о п’ятій годині ранку ми з вами прокинулися у новій реальності. Реальності, в якій на житлові будинки падають бомби, на вулицях свистять кулі, а під вікнами колонами їде військова техніка.

І ось уже місяць Росія — новоявлений Четвертий рейх — намагається знищити нашу державу. І місяць у неї нічого не виходить.

Бо військові горою стоять за країну, а беззбройні люди голіруч зупиняють танки. Уся країна як один протистоїть ворогу. І протистоятиме до перемоги. Дивися хроніку місяця незламності.

У російських військових не вистачає сили зламати опір українців, тож вони усіляко намагаються залучити до кривавої війни іноземних найманців.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов розповів про плани ворога та можливий напад Білорусі.