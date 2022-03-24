Убивчі санкції проти РФ: що світ зробив за цей місяць, щоб зупинити криваву війну в Україні

“Пекельні санкції” проти Росії та визнання Путіна головним воєнним злочинцем світу. Так еволюціонувала протягом цього місяця міжнародна реакція на російське вторгнення в Україну.

Засудження від абсолютної більшості країн світу — такою була 24 лютого перша міжнародна реакція на російське вторгнення в Україну. Уже за три тижні після агресії Джо Байден назвав Путіна воєнним злочинцем.

Антоніу Гутерреш заявив, що російське вторгнення було найсумнішим моментом його перебування на посаді генерального секретаря ООН.

На спеціальній сесії Генасамблеї ООН переважною більшістю голосів проголосували за резолюцію, яка найжорстокіше засуджує неспровоковане вторгнення в Україну.

Росію вигнали з Ради Європи. Суд ООН у Гаазі наказав Кремлю зупинити військові дії на території України.

Країни НАТО одна за одною почали відправляти Україні військову та гуманітарну допомогу. Однак надати Україні радянські винищувачі або закрити небо над Україною так і не наважилися, остерігаючися прямого конфлікту з Росією.

Дивися, що зробили за цей час провідні країни, щоб зупинити російську агресію, і що — ні.

Читати на тему У новий день зі свіжими перемогами. Чим тішить дипломатичний фронт сьогодні Міністерство закордонних справ поділилося свіжими новинами з дипломатичного фронту станом на 22 березня.

24 лютого о п’ятій годині ранку ми з вами прокинулися у новій страшній реальності. Хроніка місяця героїчного опору українців рашистам вражає жорстокістю російської армії, але водночас викликає гордість за мужність кожного українця. Дивися, як пройшов місяць війни.