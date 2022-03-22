У новий день зі свіжими перемогами. Чим тішить дипломатичний фронт сьогодні

Дивитись вічно можна всього на кілька речей. Про воду та вогонь уже і так усі давно знають. Про Чорнобаївку говорять віднедавна.

Своєю красою до них можуть прирівнятися хіба що дипломатичні перемоги України та порція нових санкцій проти Росії.

Міністерство закордонних справ поділилося свіжими новинами з дипломатичного фронту станом на 22 березня.

Фінансова допомога

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що ЄС надасть Україні додаткових 500 млн євро.

Фонд солідарності з Україною стане однією з основних тем під час самітів Європейської ради та Групи семи.

Президент України Володимир Зеленський координує з партнерами наші позиції напередодні важливих зустрічей у Брюсселі.

Зокрема, вчора він провів розмови з премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте і президентом Франції Емманюелем Макроном.

Подальші санкції

Лідери Великої Британії, Італії, США, ФРН та Франції обговорили подальшу скоординовану відповідь на агресію РФ та підтвердили свій намір підтримувати Україну у військовій, дипломатичній та економічній сферах.

Ізоляція РФ

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings відкличе кредитні рейтинги всіх російських компаній та організацій.

Рішенню передувала заборона на присвоєння кредитно-рейтинговими агентствами рейтингів Росії та російським компаніям.

Платформа з аналітики соціальних мереж YouScan повністю закрила бізнес у РФ.

Компанія зупинила всі нові продажі та обслуговуватиме уже наявних у Росії клієнтів до закінчення строку їхніх контрактів.

Данська логістична компанія Maersk вирішила повністю згорнути роботу в Росії та продати свої активи.

Французька банківська група BNP Paribas зупиняє новий бізнес у РФ.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, через дію санкцій у РФ призупинили роботу найбільші підприємства з виготовлення та ремонту бронетехніки.

Підтримка світу

Європейська асоціація зоопарків і акваріумів зібрала понад $600 тис. на допомогу українським зоопаркам, що постраждали від вторгнення Росії.

Італійській гурт Maneskin відмовився від туру Росією в знак солідарності з Україною.

Французька асоціація Heureux comme le 5 відправила до України 21 тонну гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому російська армія розвалюється на очах. Спойлер — не лише завдяки нашим прекрасним воїнам ЗСУ.