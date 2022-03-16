Вдарили по еліті Кремля — Вашингтон запровадив нові санкції проти РФ

Після початку війни у всьому світі запровадили понад 4000 санкцій проти Росії. Тому РФ зараз — країна, яка у всьому світі перебуває під найбільшим санкційним тиском.

Вчора, 15 березня, США запровадили новий пакет руйнівних санкцій.

Йдеться про персональні санкції для 11 керівників російського військового комплексу, 38 колишніх і чинних російських чиновників, які причетні до придушення свободи слова, та 25 білоруських чиновників, яких звинувачують у придушенні демократії в Білорусі.

Дивися, що передбачають нові санкції, а також яку фінансову допомогу Україні погодив Вашингтон.

Росія закрила для себе всі двері у Західний світ на багато десятиліть вперед, проте її блакитна мрія — отримати допомогу від Азії.

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Японії Сергій Корсунський запевнив, що Японія не дозволить Росії шукати шпарини для обходу міжнародних санкцій в Азії. Дивися, як Японія підтримує Україну у війні проти Росії.