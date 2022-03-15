Японія повністю на нашому боці — посол України про безпрецедентну підтримку країни вранішнього сонця

Росія закрила для себе всі двері у Західний світ на багато десятиліть вперед, проте її блакитна мрія — отримати допомогу від Азії.

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Японії Сергій Корсунський розповів про безпрецедентну підтримку України Японією.

Японія повністю на нашому боці, — запевняє Корсунський.

Японія не дозволить Росії шукати шпарини для обходу міжнародних санкцій в Азії.

Японці працюють дуже системно. Вони приєдналися до всіх санкцій, які запровадили Європейський Союз та Велика сімка. Крім того, заморожені всі активи Центрального банку Росії, практично всі японські компанії вийшли з російського ринку.

Дивися, яку гуманітарну допомогу надсилає Японія українцям та які ще санкції вводить проти РФ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відзначив підсумки трьох тижнів безперервної роботи МЗС. Дивися звернення Дмитра Кулеби: про санкції проти Росії та її реалії.