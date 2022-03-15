Світ

Японія повністю на нашому боці — посол України про безпрецедентну підтримку країни вранішнього сонця

Олена Яковлєва, редакторка сайту 15 Березня 2022, 23:17

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