Росія стала світовим вигнанцем! Дмитро Кулеба про дипломатичні перемоги України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба детально розповів про санкції проти Росії та нові реалії для країни-агресорки. Також він відзначив підсумки трьох тижнів безперервної роботи МЗС.

За його словами, тих санкцій, що уже є — недостатньо. І варто діяти прямо зараз, домагатися формування нового, ще жорсткішого пакета санкцій проти Росії та її маріонеткової влади.

Росія випередила Іран і Північну Корею, перетворилася на підсанкційного лідера світу. Стала світовим вигнанцем, токсичною країною, від якої відвертається світ.

Загалом, від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, світова спільнота запровадила вже 3612 обмежувальних заходів. Загальне число санкцій проти Росії від 2014 року становить 6366.

Результатом усіх цих обмежувальних дій стане повний крах російської економіки, бо “ефект доміно” лише на своєму початку. Рубль полетів у провалля, хоч його і намагаються стабілізувати різними трюками.

Зусиллями нашого МЗС та Дмитра Кулеби зокрема, Росію відключено від міжнародної платіжної системи SWIFT, а резерви ЦБ в євро і доларах є заблокованими.

До речі, криптовалютний бізнес теж не стане “тихою гаванню” для російських грошей.

Також активно проводиться робота над закриттям всіх шляхів обходу санкцій. До цього, звісно, підключені усі західні партнери: Євросоюз, Велика Британія та США, які впливатимуть на “треті” країни.

Ми блокуємо їхні спроби вивести гроші в “треті країни”, перебудувати бізнес-схеми. Бо наша позиція проста: якщо перекривати кисень російській економіці – то лише повністю.

Дмитро Кулеба зазначає, Україна не здасть жодної позиції: ні географічної, ні економічної. Бо допоки від російських бомб та ракет помирають наші діти — доти повинні вводитися та застосовуватися нові й нові санкційні пакети.

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Також міністр закордонних справ анонсував запровадження четвертого раунду санкцій ЄС. Це мають бути санкції проти фізичних та юридичних осіб, низки великих російських компаній з особливим наголосом на компаніях російського військово-промислового комплексу.

Сьогодні російські нафта, газ та вугілля просякнуті українською кров’ю. Тож ми закликаємо весь світ відмовитися від цих російських родуктів.

Дмитро Кулеба згадав і за міжнародний бізнес у Росії. Каже: працювати зараз з цією країною є ударом по репутації.

Ніхто не хоче асоціюватися з воєнними злочинами. До того ж російський уряд стає все більш непрогнозований, що говорити уже про економічні втрати.

Станом на ранок чотирнадцятого березня – 209 компаній повністю вийшли з російського ринку; 378 – обмежили роботу частково. Ми останнім не задоволені і будемо ці компанії дотискати, заявив міністр.

Доки українці ціною власних життів боронять свою землю, найменше, що може зробити бізнес у світі — просто вийти із Росії та перестати вести будь-яку співпрацю із цією країною.

А яка буде реакція світу на вбивство журналіста зі США, та чи нестиме РФ відповідальність, читайте у матеріалі.