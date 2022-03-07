Світ

Курс рубля стрімко йде на дно! Як валюта Росії продовжує обвалюватися

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 08 Березня 2022, 00:30

Більше відео
0:03:24
російська нафта
Російська нафта йде слідом за кораблем! Як світові компанії відмовляються від ресурсів РФ
0:03:36
Фейкове відео Путіна - аналітики довели фейковість зустрічі Путіна з російськими стюардесами
Наводить жах на весь світ? Та Путін навіть з росіянами боїться зустрічатись — фейкове відео Кремля
0:03:17
Ситуація в Росії, Москва
Курс рубля, мітинги, агонія олігархів. Ситуація в Росії на 06.03.22
0:04:20
російська армія
Чому сильна і велика російська армія — це міф та сміх? Розбираємо детальніше
Дивитись більше

Останні відео
0:00:35
курс рубля

Курс рубля стрімко йде на дно! Як валюта Росії продовжує обвалюватися
0:08:56
Володимир Зеленський про важливість спротиву
Сильне звернення Зеленського. Про спротив, страшний сон Росії та повернення українських миротворців
Ситуація на дипломатичному фронті 07.03.2022
Мільйони євро підтримки та тонни гуманітарної допомоги — які зрушення на дипломатичному фронті України
0:04:11
Сергій Міхалок
Ракети Путіна гатять по братній Україні. Звернення Сергія Міхалка до білорусів
0:03:39
Звернення прем'єр-міністра
Податки, РРО, перевірки: як держава підтримує бізнес під час війни — звернення прем’єр-міністра
0:04:36
Kalush
Олег Псюк про війну в Україні, що буде з гуртом Kalush та доля Євробачення 2022
Олексій Арестович про безсилля ворога
Ми їх потихеньку, як салямі, з’їмо: Арестович про поступове знищення та безсилля ворога
0:07:34
Гуманітарний коридор у Маріуполі
Ницість, якій нема межі. РФ пропонує гуманітарні коридори для українців до Білгорода та інших областей Федерації
Олексій Резніков
На ворога чекає сюрприз: Резніков про поставки в Україну нового озброєння
0:03:24
російська нафта
Російська нафта йде слідом за кораблем! Як світові компанії відмовляються від ресурсів РФ
Більше відео
Володимир Зеленський про важливість спротиву
Читати далі
Сильне звернення Зеленського. Про спротив, страшний сон Росії та повернення українських миротворців

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь