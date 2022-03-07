Курс рубля стрімко йде на дно! Як валюта Росії продовжує обвалюватися

Російська валюта продовжує круте піке. Лише за сьогодні, 7 березня, рубль обвалився ще на 20%.

Долар на біржі зараз коштує 155 рублів — це майже удвічі більше ніж до початку масштабної війни Росії проти України.

Готівковий курс валюти Росії сягає вже 200 рублів за долар, але придбати валюту в обмінника неможливо.

Росія заборонила переказувати долари на іноземні рахунки. Навіть вивозити з країни готівкою понад $10 тисяч.