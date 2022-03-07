Мир

Курс рубля стремительно идет ко дну! Как валюта России продолжает обваливаться

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 08 марта 2022, 00:30

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