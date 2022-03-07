Курс рубля стремительно идет ко дну! Как валюта России продолжает обваливаться

Российская валюта продолжает крутое пике. Только сегодня, 7 марта, рубль обвалился еще на 20%.

Доллар на бирже сейчас стоит 155 рублей – это почти вдвое больше, чем до начала масштабной войны России против Украины.

Наличный курс валюты России достигает уже 200 рублей за доллар, но купить валюту у обменника невозможно.

Россия запретила переводить доллары на иностранные счета. Даже вывозить из страны наличными свыше $10 тысяч.