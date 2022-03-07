Мільйони євро підтримки та тонни гуманітарної допомоги — які зрушення на дипломатичному фронті України

Україна не одна у боротьбі з російськими загарбниками. Світ продовжує закручувати гайки Росії та підтримувати нашу країну.

Міністерство закордонних справ поділилося свіжими новинами з дипломатичного фронту станом на вечір 7 березня.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про ініціативу створення Трибуналу для РФ, щоб притягти її до відповідальності за воєнні злочини проти України.

Санкції

Канада вводить нові санкції проти десяти російських посадовців, бізнесменів та пропагандистів, причетних до війни Росії проти України.

Прем’єр-міністри Великої Британії, Канади та Нідерландів домовилися про запровадження нових санкцій проти РФ.

Фінансова допомога

Велика Британія виділить Україні додаткові 175 мільйонів фунтів стерлінгів фінансової допомоги.

Німеччина планує надати 38,5 мільйонів євро на екстрені служби України, а також на розселення внутрішніх переселенців.

Словенія направить до України до п’яти тисяч станцій прийому супутникового інтернету StarLink.

Ізоляція Росії

Данська енергетична компанія Ørsted припинила постачання російського вугілля для своїх електростанцій та не укладатиме нові контракти з Росією.

Одна з найбільших у світі аудиторських компаній Ernst & Young оголосила про припинення своєї діяльності в Росії.

Ще одна аудиторська компанія Deloitte відмовляється від клієнтів з РФ та Білорусі після вторгнення в Україну.

Найбільший виробник молочних продуктів в Скандинавії Arla Foods готується до припинення своєї роботи в Росії.

Сінгапурська біржа Singapore Exchange Regulation припинила торгівлю акціями Газпрому.

Найбільші телекомунікаційні компанії Сінгапуру StarHub та SingTel припинили трансляцію російського державного медіа RT.

Виробник літаків Boeing зупинив закупівлю титану в Росії через війну РФ проти України.

Гуманітарна допомога

Королівство Бахрейн надасть Україні гуманітарну допомогу розміром один мільйон доларів.

Міністерство закордонних справ та міжнародного співробітництва ОАЕ направило літак з 30 тоннами медичної та гуманітарної допомоги до України.

До України прибув транспортний літак з Азербайджану з вантажем медичного обладнання.

Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер та його дружина внесли пожертву у розмірі 15 тисяч євро через благодійну організацію Сусід у біді для допомоги людям в Україні.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про суттєвий прогрес у постачанні Україні зброї від західних партнерів. Читай, що розповів Резніков про поставки в Україну нового озброєння.