Україна

Мільйони євро підтримки та тонни гуманітарної допомоги — які зрушення на дипломатичному фронті України

Олена Яковлєва, редакторка сайту 07 Березня 2022, 21:30
Ситуація на дипломатичному фронті 07.03.2022

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Ми їх потихеньку, як салямі, з’їмо: Арестович про поступове знищення та безсилля ворога
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