На ворога чекає сюрприз: Резніков про поставки в Україну нового озброєння

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про суттєвий прогрес у постачанні Україні зброї від західних партнерів.
Про це йдеться у зверненні очільника Міноборони від 7 березня, передає Генштаб ЗСУ у Facebook.
Не коментуватиму поставки зброї та боєприпасів – це делікатний момент. Нехай ворога чекає сюрприз. Знайте: є суттєвий прогрес.
Не коментуватиму поставки зброї та боєприпасів – це делікатний момент. Нехай ворога чекає сюрприз. Знайте: є суттєвий прогрес.
Крім того, Резніков додав, що впродовж останніх трьох днів в Україну доставлено чи прямує більш як 50 тисяч шоломів та бронежителів для наших захисників.
У постачальників Міноборони “перехоплює” вже пошиту форму для армій країн НАТО.
Нехай наші оборонці будуть вдягнуті у різне. Головне – щоб було зручно бити ворога.
Нехай наші оборонці будуть вдягнуті у різне. Головне – щоб було зручно бити ворога.
До оборонного відомства надійшло більш як 20 тисяч звернень від іноземців, які готові приїхати в Україну та захищати мир і спокій наших громадян.
Крім того, вже повернулися 140 тисяч українців, переважно це – чоловіки, які прибули з Європи.
Разом із тим, у Міноборони визнають: наразі ворог має перевагу на морі та в повітрі, але це тимчасово.
Адже один український воїн і один український громадянин на війні вартують десятків російських окупантів.
Адже один український воїн і один український громадянин на війні вартують десятків російських окупантів.
В нашого народу зовсім інша внутрішня мотивація. Тож Україна обов’язково поверне всі тимчасово захоплені ворогом міста та селища.
– Херсон, Каховка, Мелітополь, Бердянськ та Генічеськ показали, що окупантам краще забратися, поки не пізно, – резюмував Резніков.
Нагадаємо, напередодні у тимчасово окупованих Генічеську, Каховці та Каланчаку пройшли масові проукраїнські мітинги. Людей не зупиняли навіть російські посіпаки з автоматами.