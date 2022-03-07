На ворога чекає сюрприз: Резніков про поставки в Україну нового озброєння

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про суттєвий прогрес у постачанні Україні зброї від західних партнерів.

Про це йдеться у зверненні очільника Міноборони від 7 березня, передає Генштаб ЗСУ у Facebook.

Не коментуватиму поставки зброї та боєприпасів – це делікатний момент. Нехай ворога чекає сюрприз. Знайте: є суттєвий прогрес.

Крім того, Резніков додав, що впродовж останніх трьох днів в Україну доставлено чи прямує більш як 50 тисяч шоломів та бронежителів для наших захисників.

У постачальників Міноборони “перехоплює” вже пошиту форму для армій країн НАТО.

Нехай наші оборонці будуть вдягнуті у різне. Головне – щоб було зручно бити ворога.

Підтримка армії

До оборонного відомства надійшло більш як 20 тисяч звернень від іноземців, які готові приїхати в Україну та захищати мир і спокій наших громадян.

Крім того, вже повернулися 140 тисяч українців, переважно це – чоловіки, які прибули з Європи.

Разом із тим, у Міноборони визнають: наразі ворог має перевагу на морі та в повітрі, але це тимчасово.

Адже один український воїн і один український громадянин на війні вартують десятків російських окупантів.

В нашого народу зовсім інша внутрішня мотивація. Тож Україна обов’язково поверне всі тимчасово захоплені ворогом міста та селища.

– Херсон, Каховка, Мелітополь, Бердянськ та Генічеськ показали, що окупантам краще забратися, поки не пізно, – резюмував Резніков.

Нагадаємо, напередодні у тимчасово окупованих Генічеську, Каховці та Каланчаку пройшли масові проукраїнські мітинги. Людей не зупиняли навіть російські посіпаки з автоматами.