Крилата міць України. Скільки ворожих винищувачів та вертольотів збили ППО за добу

Минула доба не минула без втрат для війська загарбників. Наші захисники зустрічають російські колони мечем і вогнем. Ще дужче працює протиповітряна оборона.

Тільки за минулу добу українські бійці ППО роззброїли ворога на:

чотири вертольоти;

штурмовик Су-25;

два винищувача-бомбардувальника Су-34;

два літаки Су-30 СМ;

безпілотник Орлан-10;

кілька крилатих ракет.

Уся ця потужність російського війська прямувала в бік мирних міст України. Загалом Повітряні сили ЗСУ вже розбили понад 80 літаків і вертольотів окупантів.

44 літаки та 44 вертольоти – йдуть нога в ногу.

За даними Генштабу, від початку вторгнення російська армія збіднішала на 269 танків, 105 артилерійських систем, майже тисячу бронетранспортерів і понад 10 тисяч військових.

За даними Fоrbes, вся втрачена Росією техніка в Україні оцінюється у 3 млрд доларів.

Так тримати, ЗСУ! Разом до перемоги!

Наближувати перемогу може кожен із нас. Читай про те, як лідер гурту Антитіла Тарас Тополя допомагає медикам із пораненими.