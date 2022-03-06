Крылатая мощь Украины. Сколько вражеских истребителей и вертолетов сбили ПВО за сутки

Прошедшие сутки не прошли без потерь для войска захватчиков. Украинские защитники встречают российские колонны мечом и огнем. Еще сильнее работает противовоздушная оборона.
Только за минувшие сутки украинские бойцы ПВО разоружили врага и уничтожили:
Вся эта мощь российской армии направлялась в сторону мирных городов Украины. В целом Воздушные силы ВСУ уже разбили более 80 самолетов и вертолетов оккупантов.
44 самолета и 44 вертолета – идут нога в ногу.
44 самолета и 44 вертолета – идут нога в ногу.
По данным Генштаба, с начала вторжения российская армия обеднела на 269 танков, 105 артиллерийских систем, около тысячи бронетранспортеров и свыше 10 тысяч военных.
По данным Forbes, вся потерянная Российской Федерацией техника в Украине оценивается в 3 млрд долларов.
Так держать, ВСУ! Вместе к победе!
Приближать победу может каждый из нас. Читай о том, как лидер группы Антитела Тарас Тополя помогает медикам с ранеными.