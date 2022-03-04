Помогаю медикам с ранеными: фронтмен группы Антитела Тарас Тополя

Фронтмен группы Антитела Тарас Тополя сменил место в музыкальной студии на должность санитара. Теперь мужчина помогает медикам с ранеными на поле боя.

Еще со времен волонтерства певец знает, как оказывать первую медицинскую помощь. Поэтому под руководством командира помогает со всем эффективно.

Настроение, конечно, боевое. Особенно по сравнению с тем, как это было в первые дни войны, когда еще была тревожность и скрытое отчаяние.

Многие пришли из гражданских и взяли в руки оружие. Если сначала просто смотрели новости, то на следующий день уже приняли первый бой. Поэтому по сравнению с первыми днями настроение гораздо бодрее.

Однако некоторые звезды выбирают путь именно информационной войны против страны-оккупанта, что тоже сейчас стало важной миссией для каждого. Читай, как Макс Барских борется с дезинформацией и призывает подписчиков из РФ наконец-то заговорить.